La Fondation Citi offre 80.000 dollars aux victimes du typhon Yagi

Le super typhon Yagi est la tempête la plus violente à avoir frappé le Vietnam au cours des 30 dernières années, entraînant des inondations sans précédent et des glissements de terrain extrêmement graves. Grâce à son don à l'UNICEF, la Fondation Citi souhaite venir en aide aux familles affectées en leur fournissant un soutien essentiel.

L'UNICEF répond aux besoins urgents en matière d'eau potable et d'assainissement, de nourriture, de services de santé, ainsi que d'un soutien éducatif d'urgence et d'une assistance à long terme aux gouvernements locaux face à cette catastrophe.

"Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux communautés touchées par le typhon Yagi", a déclaré Yibin Chu, directeur du programme communautaire pour le Japon, l'Asie du Nord, l'Australie et l'Asie du Sud chez Citi. Il a ajouté : "La subvention de la Fondation Citi à l'UNICEF démontre notre engagement à soutenir les communautés locales frappées par les catastrophes naturelles".

Ramachandran A.S., directeur général de Citi Vietnam, a conclu : "Nous sommes extrêmement attristés par les lourdes pertes et le niveau de destruction provoqués par le typhon Yagi dans la région nord du Vietnam. Les graves conséquences sur les habitations, les propriétés, les activités de production et commerciales, ainsi que les pertes en vies humaines, nous touchent profondément. L'UNICEF possède une vaste expérience dans la réponse aux crises liées aux catastrophes naturelles, et nous sommes fiers de contribuer à cet effort de soutien".

Texte et photo : Minh Thu/CVN