Le Vietnam doit accorder de l'importance tant aux inputs qu'aux outputs de l'innovation

Photo : VNA/CVN

Le GII est devenu l'une des principales références en matière d'innovation, reflétant le modèle de développement socio-économique basé sur la science, la technologie et l'innovation. Grâce à cet indice, les pays peuvent avoir une vue d'ensemble de leur situation, ainsi que de leurs points forts et de leurs faiblesses.

Ces derniers temps, le gouvernement vietnamien a utilisé cet indice comme l'un de ses outils de gestion importants, selon le ministre des Sciences et Technologies Huynh Thành Dat lors d'un échange avec la presse.

En 2024, le Vietnam arrive en tête pour les importations et exportations de haute technologie, et les exportations de services créatifs

Notamment, les indicateurs sur les investissements en capital-risque du pays montrent une très bonne tendance de développement. Le nombre d'opérations de capital-risque a augmenté de 27 places, se classant au 50e rang sur 133 pays et économies. Le nombre de transactions recevant du capital-risque a augmenté de 10 places, pour atteindre la 44e place sur 133 pays et économies.

En outre, deux groupes d'indicateurs clés liés aux institutions et au capital humain et à la recherche, n'ont pas encore été améliorés. Selon Huynh Thành Dat, les questions institutionnelles nécessitent beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions favorables au développement socio-économique basé sur la science, la technologie et l'innovation.

L'indicateur relatif aux infrastructures des TIC n'a pas connu de progrès, classé 72e sur 133 pays et économies. Cet indicateur n'a pas atteint l'objectif d'amélioration fixé par le gouvernement, a-t-il déclaré.

Pour maintenir et améliorer de manière durable le classement du GII, le Vietnam doit accorder de l'importance tant aux facteurs d'inputs que d'outputs de l'innovation. Il est particulièrement nécessaire d'améliorer les groupes d'indicateurs qui présentent encore un fort potentiel de développement.

Il est essentiel aussi de mettre en place des mécanismes politiques spécifiques et innovants pour favoriser le développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Il faut aussi renforcer la capacité des entreprises à absorber et intégrer les technologies avancées du monde, en priorisant les projets respectueux de l'environnement, et poursuivre le développement de l'écosystème de start-up innovantes.

De plus, les ministères et les secteurs concernés doivent identifier et mettre en œuvre des solutions fondamentales et à long terme, afin d'améliorer les indicateurs du GII qui demeurent bas depuis des années, a souligné le ministre.

VNA/CVN