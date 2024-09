Thua Thiên Huê et Champassak renforcent leur amitié traditionnelle

Les autorités de Thua Thiên Huê ont eu le 26 septembre une séance de travail avec une délégation de la province lao de Champassak, conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de Champassak, Alounxai Sounnalath, en visite dans cette localité vietnamienne du Centre.

Photo : Tuong Vi/VNA/CVN

Les responsables ont également discuté des efforts de développement socio-économique et de renforcement de l'administration dans chaque localité.

Le vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Thua Thiên Huê, Pham Duc Tiên, a proposé que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération pour la période 2022-2026, de renforcer les liens politiques et diplomatiques et d'améliorer l'efficacité de la collaboration dans tous les domaines, en particulier le tourisme, le commerce et l'investissement.

Pham Duc Tiên a également suggéré de renforcer la présentation de leurs destinations touristiques et développer de nouveaux circuits pour exploiter plus efficacement le corridor économique Est-Ouest (Thaïlande - Laos - Vietnam).

Il a ajouté que Thua Thiên Huê continuerait à offrir chaque année 15 bourses à des étudiants de Champassak pour poursuivre l'apprentissage de la langue vietnamienne et des cours spécialisés au niveau de l'enseignement supérieur.

À savoir que depuis 2002, Thua Thiên Huê a dispensé des formations en langue vietnamienne et des formations spécialisée au niveau de l'enseignement supérieur à 1.449 étudiants lao, dont plus de 230 de Champassak.

Pour sa part, le gouverneur de Champassak, Alounxai Sounnalath, a suggéré de maintenir l'amitié traditionnelle dans tous les domaines et, en particulier, de promouvoir les liens dans le tourisme.

Il a appelé la province vietnamienne à encourager ses entreprises à investir dans l'élevage, l’agroalimentaire et la production de semences et d'engrais à Champassak.

VNA/CVN