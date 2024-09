Typhon Yagi : le gouvernement lance des mesures clés

La résolution, numérotée 143/NQ-CP, rappelle que Yagi est le plus violent de ces 30 dernières années en Mer Orientale et des 70 dernières années sur le continent, avec de nombreuses caractéristiques sans précédent qui ont causé de lourds dégâts à 26 provinces et grandes villes.

Selon un bilan actualisé au 17 septembre, le typhon Yagi a fait 329 morts et disparus, 1.929 blessés. Le bilan des dégâts matériels est estimé à plus de 50.000 milliards de dôngs (plus de 2 milliards d'USD), ce qui devrait réduire le taux de croissance du PIB sur l'ensemble de l'année d'environ 0,15 point par rapport aux prévisions de 6,8-7% pour la croissance.

Politiques et solutions de soutien

Le point de vue du gouvernement est que les politiques et solutions de soutien doivent être rapides, réalisables, opportunes, efficaces, et viser directement les personnes affectées, avec les procédures les plus simples possibles. Il faut mobiliser toutes les ressources disponibles, les gérer et distribuer de façon raisonnable et efficace, en évitant tout gaspillage et assurant la transparence.

Les bénéficiaires sont les personnes, les ménages commerçants, les coopératives et les entreprises des zones touchées par le typhon Yagi, les crues, les inondations et les glissements de terrain qu’il a causés.

La principale période de soutien est septembre et octobre 2024. Certaines politiques de soutien aux ménages commerçants et aux entreprises pourront être prolongées et complétées jusqu'à fin 2025 pour accompagner leur reprise.

La résolution définit six groupes de mesures: protéger la vie et la santé des personnes ; soutenir la reprise des activités quotidiennes et sociales pour aider les gens à retourner à la vie normale ; aider les producteurs, les commerçants, les coopératives et les entreprises à restaurer rapidement les chaînes de production, d'approvisionnement et de travail ; mener des préparatifs pour pouvoir faire face à des catastrophes naturelles futures ; simplifier les procédures administratives pour mettre en œuvre les politiques de soutien ; contrôler l’inflation et promouvoir la croissance économique.

VNA/CVN