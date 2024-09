Le Vietnam encourage l'innovation pour la paix et le développement

Le Vietnam encourage l'innovation qui favorise la paix, la coopération et le développement à l'échelle mondiale et régionale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

>> La jeunesse francophone d'Asie-Pacifique se réunit au Vietnam

>> À la croisée des saveurs : quand la tradition rencontre l’innovation

>> Le Vietnam s’oriente vers un pôle d'innovation technologique

Photo : VNA/CVN

S'exprimant par vidéoconférence lors d'une cérémonie pour annoncer l'Indice mondial de l'innovation 2024 (GII) organisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 26 septembre, le Premier ministre a souligné la ferme opposition du Vietnam à l'utilisation de l'innovation à des fins de guerre, de concurrence déloyale et de toute activité ayant un impact négatif sur la vie des gens dans le monde.

Il a clairement exprimé le point de vue du Vietnam selon lequel le processus d'innovation doit prendre le peuple comme centre et sujet, afin que le peuple puisse réellement bénéficier des fruits de l'innovation.

"Nous devons adopter une approche globale et centrée sur les personnes, défendre le multilatéralisme et appeler à la coopération internationale pour promouvoir l'innovation", a-t-il déclaré, exhortant les pays riches, les pays développés et ceux qui ont de meilleures ressources à aider les pays en développement et les pays plus pauvres dans l'édification des institutions, le financement, la formation de la main-d'œuvre de qualité et le transfert de technologies avancées et de pratiques de gouvernance intelligente.

Le Vietnam identifie l'éducation, la formation et la science et la technologie comme ses principales politiques nationales, dont l'innovation sert de force motrice, de ressource et d'objectif pour le développement, contribuant à la construction et au développement nationaux, a déclaré le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, il a remercié les organisations internationales, dont l'OMPI, les scientifiques et les experts pour leur soutien et leur coopération avec le Vietnam dans la promotion de l'innovation, qui a joué un rôle essentiel dans le développement rapide et durable du pays.

Le Vietnam grimpe de deux places

Le directeur général de l'OMPI, Darren Tang, a salué l'engagement du Parti et de l'État vietnamiens en faveur de la science et de la technologie, de l'innovation et de la propriété intellectuelle.

Dans l’édition 2024 de GII, le Vietnam a grimpé de deux places, se classant désormais 44e sur 132 pays, ce qui reflète ses progrès continus.

Répondant aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information à Genève, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a déclaré que la participation en ligne et le discours du Premier ministre Pham Minh Chinh reflétaient l'importance de l'innovation pour le développement du Vietnam.

La Suisse, leader du GII depuis plus d'une décennie et siège de l'OMPI, offre des enseignements précieux en matière de modèles d'innovation.

Par conséquent, il reste beaucoup à apprendre de la Suisse et de l'Europe en général pour développer l'écosystème de l'innovation au Vietnam, a déclaré l'ambassadeur.

VNA/CVN