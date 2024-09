AS9100, un passeport pour rejoindre la chaîne d’approvisionnement aérospatiale

>> Viettel rejoint la chaîne d’approvisionnement mondiale

Photo : HNM/CVN

Présent lors de l’événement, le président de Hansiba et vice-président de l’Association vietnamienne des industries de soutien, Nguyên Hoàng, a déclaré que l’industrie aéronautique et aérospatiale avait connu des changements rapides ces dernières années.

"L’industrie aéronautique et aérospatiale joue un rôle important dans la réalisation de la stratégie d’industrialisation du Vietnam, en mettant l’accent sur les industries de haute technologie et de soutien aux technologies", a déclaré Nguyên Hoàng, indiquant que la certification AS9100 aidera les entreprises vietnamiennes à accéder à la chaîne de production mondiale dans le domaine aérospatial.

Il a fait savoir que Hansiba, N&G Holdings Group et dix entreprises membres de l’industrie aéronautique de Kobe (KAN) du Japon ont récemment signé un accord de coopération sur la création du Techno Park Vietnam Complex.

Selon l’accord, les entreprises KAN et Hansiba coopéreront sur la technologie et les processus de production, en particulier les certificats de production internationaux. Le respect du système international de normes techniques et de qualité pour l’industrie de fabrication aérospatiale est une condition nécessaire pour que les entreprises vietnamiennes participent à la production et à la chaîne d’approvisionnement mondiales de composants aérospatiaux.

Le directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, Nguyên Dinh Thang, a déclaré que l’industrie de soutien de la ville se concentrait actuellement sur l’attraction des entreprises pour investir dans le développement de la production dans HANSSIP - la zone industrielle spécialisée dans les industries de soutien et d’autres parcs industriels de Hanoï pour développer les industries dans les domaines de la mécanique, de la fabrication, de l’électronique - de l’information et des industries de soutien de haute technologie, en particulier les entreprises aéronautiques.

Le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï espère que les entreprises se concentreront sur la recherche, favoriseront les investissements et disposeront bientôt de solutions pour recevoir la certification AS9100 et se qualifieront ainsi pour participer aux chaînes de production nationales et internationales, a-t-il plaidé.

Onaga Masaru, président de la société Onaga Vietnam, a déclaré que l’industrie aéronautique était un domaine relativement nouveau au Vietnam et qu’il n’existait actuellement aucun fabricant national qualifié pour participer à la chaîne d’approvisionnement aéronautique. Boeing, l’entreprise américaine de fabrication d’avions, s’intéresse au marché vietnamien, ouvrant des opportunités commerciales pour le pays, notamment en soutenant les entreprises industrielles.

NDEL/VNA/CVN