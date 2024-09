Vietnam - Cambodge : la coordination renforcée dans la recherche des restes des martyrs

Le Vietnam et le Cambodge ont convenu jeudi 26 septembre de renforcer leur étroite coordination pour améliorer l’efficacité de la recherche, du rassemblement et du rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui se sont sacrifiés au Cambodge.

Photo : VNA/CVN

L’accord a été conclu lors de la 23e réunion des comités spécialisés des deux gouvernements dans la ville de Dà Nang (Centre).

Pour la saison sèche 2024-2025, les deux parties sont parvenues à un consensus sur la promotion de la coordination et de la direction des travaux jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’informations sur les lieux d’inhumation des restes.

Onze équipes de rapatriement vietnamiennes poursuivront leurs missions dans les villes et provinces cambodgiennes.

Les comités permanents des deux parties continueront de proposer des mesures pour faire avancer les travaux, tout en examinant et en évaluant la coordination entre les agences spécialisées locales et les forces de recherche et de rapatriement.

En outre, ils ont convenu de travailler en étroite collaboration et de diriger les organisations compétentes pour construire et rénover les monuments d’amitié Vietnam - Cambodge au Cambodge, contribuant ainsi à approfondir le bon voisinage, l’amitié traditionnelle et la coopération durable et globale entre les deux gouvernements, armées et peuples.

Les restes de 834 martyrs ont été rassemblés et rapatriés pendant la saison sèche 2023-2024.

VNA/CVN