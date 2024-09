Une passagère arrêtée en Thaïlande pour menace à la bombe à l'aéroport de Bangkok

Le vol VZ961 transportait 121 personnes, dont un bébé et 6 membres d'équipage.

Kittipong Kittikachorn, directeur général de l'aéroport, a rapporté que le centre de sécurité de l'aéroport avait été alerté à 14h18 le 26 septembre de la menace proférée à bord.

Les agents de sécurité ont procédé à des fouilles minutieuses des passagers et de leurs bagages à main, tandis qu'une équipe de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) a fouillé tous les bagages enregistrés et l'avion. Aucun objet suspect ou explosif n'a été trouvé. Le plan d'intervention d'urgence a été levé à 16h30.

Conformément à la loi thaïlandaise sur les infractions commises contre la navigation aérienne, toute personne qui communique sciemment de fausses informations provoquant la panique à bord d’un avion en vol est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans ou d’une amende de 6.150 USD en cas de condamnation.

