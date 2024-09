L'épouse du dirigeant vietnamien Tô Lâm visite une école primaire à La Havane

Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a visité l'école primaire Vo Thi Thang dans l’arrondissement de Playa à La Havane le 26 septembre au matin (heure locale) dans le cadre de la visite d'État du dirigeant vietnamien à Cuba.

Ngô Phuong Ly était accompagnée de Lis Cuesta Peraza, épouse du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez, et de la ministre cubaine de l'Éducation Naima Ariatne Trujillo Barreto.

Créée fin 1968 par le commandant en chef Fidel Castro et le Conseil d'État cubain, l'école témoigne du soutien indéfectible de Cuba au Vietnam pendant sa lutte pour la libération nationale. La création de l'école s'inspire de la photo emblématique du "Sourire de la victoire", qui a circulé dans le monde entier et qui constitue un puissant geste de solidarité contre la guerre injuste au Vietnam.

Maria Elena de la Rosa Vidal, rectrice de l'école, s'est engagée à améliorer les installations et la qualité de l'enseignement afin de répondre aux attentes du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens et de rendre hommage à l'amitié particulière entre les deux pays.

Ngô Phuong Ly a exprimé sa profonde émotion lors de sa première visite à l'école portant le nom de l'héroïque révolutionnaire vietnamienne Vo Thi Thang.

Elle a été touchée par l'affection sincère manifestée par les enseignants et les élèves cubains, décrivant l'école comme une représentation vivante de la relation durable et du lien spécial entre le Vietnam et Cuba.

Se réjouissant des réalisations de l'école primaire Vo Thi Thang au cours des dernières années scolaires, Ngô Phuong Ly a souhaité la meilleure réussite aux directeurs, enseignants et élèves de l'école. Elle les a encouragés à viser l'excellence dans l'enseignement et l'apprentissage, en se dotant des connaissances nécessaires pour devenir de futurs dirigeants qui contribueront à la croissance et à la prospérité de Cuba.

Ngô Phuong Ly a souligné l'importance de perpétuer l'héritage des générations précédentes et de nourrir davantage la solidarité fidèle et durable entre le Vietnam et Cuba.

Elle a également exprimé son espoir que l'école continue de maintenir sa tradition, d'hériter de la cause révolutionnaire des prédécesseurs cubains et de favoriser constamment la solidarité fidèle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, elle a offert à l'école et à ses élèves divers outils pédagogiques et matériels d'apprentissage.

Le même jour, Ngô Phuong Ly et Cuesta Peraza ont visité le théâtre et le musée de marionnettes El Arca.

VNA/CVN