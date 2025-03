Cinéma, artisanat : le Vietnam dynamise et valorise ses industries culturelles

Les industries culturelles du pays sont appelées à devenir un secteur économique clé, contribuant ainsi à la promotion de la culture vietnamienne et à l'affirmation de la marque nationale sur la scène internationale. Dans cette perspective, de nombreuses localités exploitent leurs ressources et investissent dans le développement des industries culturelles adaptées à leurs atouts et potentiels.

Selon la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy, la ville accorde la priorité au développement de huit industries culturelles, dont l'industrie cinématographique.

D’après l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville, la ville compte actuellement plus de 930 entreprises actives dans l'industrie cinématographique, employant plus de 9.000 personnes. Environ 100 producteurs de films y opèrent régulièrement, contribuant à hauteur de 0,43 % au PIB de la ville.

Située dans le Delta du Mékong, la province de Vinh Long mise sur le développement du tourisme fondé sur la culture et l’artisanat comme moteur de croissance locale. Ses ressources touristiques culturelles comprennent des sites historiques et culturels, ainsi que des villages d’artisanat traditionnel spécialisés dans la fabrication de briques en céramique, le tressage de paniers à la main ou encore l’organisation de festivals liés à la civilisation du riz.

Vinh Long mobilise des ressources financières considérables pour restaurer ses sites historiques et culturels en tant que levier du développement touristique. La province a ainsi investi environ 30 milliards de dôngs (1,08 million de dollars) de son budget provincial, auxquels s’ajoutent plusieurs dizaines de milliards de dôngs issus de financements privés entre 2019 et aujourd’hui.

En matière d’artisanat, la province favorise le développement de ses villages traditionnels. Parmi les plus emblématiques figurent les villages de potiers, les ateliers de tressage de jacinthes d’eau et les fabricants de chapeaux coniques, générant collectivement un chiffre d’affaires annuel de plus de 50.000 dollars.

Promouvoir l'investissement

Toujours selon Trân Thi Diêu Thuy, Hô Chi Minh-Ville encourage l'investissement et continue d’améliorer les mécanismes et politiques liés au développement des infrastructures et aux technologies de production modernes. La ville soutient également les artistes dans la création de leurs marques, ainsi que dans les domaines de l’investissement, du financement et du droit d’auteur. Elle ambitionne d’atteindre un taux de croissance des industries culturelles de 12% par an d’ici 2030, avec des revenus représentant environ 7 à 8% de son PIB.

De son côté, le vice-président du Comité populaire provincial de Cà Mau, Nguyên Minh Luân, souligne que la province mise sur un développement touristique durable et professionnel, axé sur la préservation et la valorisation des patrimoines culturels et historiques. Le tourisme y est considéré comme un secteur économique clé, et les sites historiques et naturels font l’objet d’efforts de conservation, de restauration et d’embellissement, conformément aux réglementations en vigueur.

Concernant Vinh Long, le Comité populaire provincial indique que la localité continue d’investir dans la construction et l’équipement des infrastructures culturelles locales. La province met en œuvre le projet du patrimoine contemporain de Mang Thit visant à préserver les villages de briqueterie et de poterie, afin de développer le tourisme culturel et l’artisanat traditionnel.

Par ailleurs, Vinh Long continue d’élaborer et d’affiner des politiques incitatives en matière de financement, de fiscalité et d’attribution foncière. La province encourage également la créativité des artistes et le développement des start-up dans le domaine culturel.

