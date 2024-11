Certaines tâches clés pour développer les industries culturelles du Vietnam

>> Une ville en pleine évolution culturelle

>> Hanoï entre tradition et modernité

Photo : VNA/CVN

Le plan définit 14 tâches clés sous la direction de ce ministère, notamment élaborer et soumettre aux autorités compétentes pour approbation la "Stratégie de développement des industries culturelles d'ici 2030, à l'horizon 2045", notamment propager et sensibiliser sur la place et le rôle des industries culturelles dans le développement socio-économique ; construire des produits et services typiques de l’industrie culturelle associés aux localités…

Le plan définit également la tâche d'annoncer les créatives nationales pour les produits et services de l'industrie culturelle, d'honorer et de récompenser les activités des individus, des organisations et des entreprises ayant de nombreuses contributions au développement des industries culturelles ; de promouvoir les activités d'échanges, de coopération et de liens pour développer des marchés et des produits de l'industrie culturelle au pays et à l'étranger.

Les industries culturelles et créatives du Vietnam comprennent 12 branches d’activités : publicité ; architecture ; logiciels et jeux vidéos ; artisanat ; design ; cinéma ; édition ; mode ; spectacle vivant ; beaux-arts, photographie et exposition ; télévision et radio ; tourisme culturel.

Le XIIIe Congrès national du Parti définit comme tâche urgente le développement ciblé des industries et services culturels sur la base de la promotion du "soft power" vietnamien.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les industries culturelles sont identifiées comme un facteur important de la croissance économique du pays. Entre 2018 et 2022, leur valeur de production a été estimée à environ 44 milliards d’USD, et le nombre d’entreprises du secteur a augmenté de 7,2% par an.

VNA/CVN