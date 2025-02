Hanoi Metro s'associe pour faire progresser le transport public entièrement électrique

>> Xanh SM de Vingroup lance un taxi électrique en Indonésie

>> Xanh SM lance un service de taxi électrique en Indonésie

>> Deux lignes de métro à Hanoï transportent près de 75.000 passagers durant le Têt

Photo : Hanoi Metro/CVN

En vertu de l'accord signé mercredi 19 février, Hanoi Metro collaborera avec Xanh SM, VinBus, FGF et V-Green pour créer un système de transport intégré ''porte-à-porte'', incluant des lignes de métro électriques, des taxis, des motos et des bus.

Afin de fluidifier les déplacements et d'encourager l'adoption de modes de transport durables, une initiative d'intégration des services de mobilité voit le jour à Hanoï. La plateforme VinBus deviendra le point d'accès unique pour les usagers, en intégrant le système de billetterie du métro et les services de covoiturage électrique de Xanh SM. Cette synergie permettra aux passagers de planifier des itinéraires complets via une application unique. Par ailleurs, des zones de prise en charge et de dépose dédiées aux véhicules Xanh SM seront aménagées aux abords des stations de métro les plus fréquentées, optimisant ainsi les correspondances.

Pour inciter à la mobilité verte, les entreprises partenaires lanceront un programme promotionnel commun, offrant des réductions attractives aux utilisateurs combinant plusieurs services de transport électrique. En outre, Hanoi Metro et FGF exploreront conjointement les possibilités d'implantation de stations de location de véhicules électriques au sein des gares, tandis qu'une collaboration avec V-Green visera à étendre le réseau de bornes de recharge.

Khuât Viêt Hùng, président de Hanoi Metro, a souligné que ce partenariat représente une étape décisive dans la construction d'un écosystème de transport durable et économe en énergie. Cette initiative ambitieuse vise à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et à accompagner la transition de Hanoï vers un avenir plus respectueux de l'environnement.

VNA/CVN