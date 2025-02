Un dépistage précoce permet à un homme de 73 ans de traiter son cancer du poumon avec succès

Selon sa famille, V.V.M. fume du tabac depuis l'âge de 20 ans. Il a essayé d'arrêter, mais a échoué. Ces dernières années, son fils l’a emmené pour des examens de santé annuels, notamment un dépistage du cancer du poumon à l’aide d’une tomodensitométrie à faible dose des poumons.

Lors d'un examen de routine en décembre 2024, le médecin a découvert un nodule tumoral solitaire d'environ 1,2 cm dans son poumon. Selon la littérature médicale, le nodule détecté présente 70% de chances d’être un cancer du poumon, en particulier chez les personnes ayant des antécédents de tabagisme de longue durée. Immédiatement après avoir reçu les résultats, V.V.M. a brisé sa pipe de ses propres mains pour montrer sa détermination à arrêter de fumer et à traiter sa maladie.

Après une consultation multidisciplinaire, les médecins ont décidé de procéder à une chirurgie endoscopique sélective et à une dissection des ganglions lymphatiques chez le patient.

L'opération de 60 minutes a été un succès, retirant complètement la tumeur et permettant au taux de survie postopératoire du patient d'atteindre 100%. Si elle avait été détectée à un stade ultérieur, comme au stade 2, la chirurgie aurait été plus compliquée, plus chère et le taux de survie n'aurait été que de plus de 60 %.

Texte et photo : Minh Thu/CVN