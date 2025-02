Université

Production d’hydrogène par photo-électrolyse de l’eau

L’Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH) lance son premier IRP avec le laboratoire de chimie et biologie des métaux (LCBM UMR 5249 CNRS/CEA/Univ Grenoble Alpes) et le laboratoire de chimie de coordination (LCC UPR8241 CNRS/Univ de Toulouse).

Lundi 17 février, le recteur de l’USTH, Jean-Marc Lavest, et son vice-recteur Trân Dinh Phong étaient reçus à Grenoble par Vincent Artero, directeur du Laboratoire de chimie et biologie des métaux pour le lancement d’un IRP sur la production d’hydrogène par photo-électrolyse de l’eau : Optimisation de systèmes hybrides par ingénierie moléculaire et nanostructuration, Projet de recherche international granco-vietnamien financé par le CNRS et son département de chimie.

L'USTH, le laboratoire de chimie et biologie des métaux (LCBM UMR5249) relevant des tutelles du Centre national de la recherche scientifique - CNRS -, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives - CEA - et de l'Université de Grenoble Alpes, et le laboratoire de chimie de coordination (LCC UPR8241) relevant des tutelles du CNRS et de l'Université de Toulouse initient leur projet de recherche internationale - ou International Research Project - IPR - pour des recherches collaboratives sur la production d'hydrogène solaire. 26 chercheurs vietnamiens et français apporteront leurs compétences à ce projet au cœur des questions stratégiques pour le Vietnam de développer des solutions de transition énergétique décarbonée pour soutenir une croissance économique responsable du pays.

Le projet scientifique, lancé lundi 17 février sur le campus CEA/CNRS/UGA de Grenoble, vise à concevoir une cellule robuste qui fonctionne efficacement pour la séparation de l'eau en hydrogène et oxygène via un processus solaire. L'hydrogène vert, produit par électrolyse de l'eau, est considéré comme un vecteur énergétique clé pour la transition énergétique et, au travers de cet IRP, de nouveaux objectifs techniques sont fixés :

- La conception de nouveaux catalyseurs pour la production d'hydrogène et d'oxygène, utilisant des matériaux non-critiques comme le sulfure de molybdène ou des oxydes de fer et de nickel

- Le développement de semi-conducteurs, comme le BiVO4, plus efficaces pour capter efficacement la lumière solaire

- L'assemblage de photo-électrodes hybrides, combinant semi-conducteurs et catalyseurs pour optimiser les réactions photo-induites de production d'hydrogène et d'oxygène

Les résultats attendus du projet incluent la mise au point d'une cellule photoélectrochimique robuste, composée exclusivement d'éléments abondants sur Terre, capable de produire de l'hydrogène de manière efficace à partir d'eau grâce à l'énergie solaire. Parmi les enjeux scientifiques à résoudre :

- Comment améliorer l'activité catalytique et renforcer la stabilité des catalyseurs et des semi-conducteurs ?

- Comment les conditions de fonctionnement (tels que le pH, l'intensité lumineuse, la configuration du dispositif, etc.) influencent-elles l'activité et la longévité des catalyseurs et des dispositifs photoélectrochimiques ?

Ce projet pourrait constituer une avancée majeure vers des technologies de production d'hydrogène durable, contribuant ainsi à la transition énergétique mondiale.

L’USTH remercie chaleureusement tous les acteurs qui se sont fortement impliqués dans la réussite de ce projet notamment Vincent Artero et son équipe, mais aussi Dominique Baillargeat délégué régional du CNRS pour l’ASEAN, et Luc le Calvez.

A propos de USTH : Créée en 2009 par accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), ou l’Université Vietnam-France, forme les étudiants selon le processus de Bologne, sous l’égide de l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie et soutenue par un Consortium de 30 universités et organismes français de recherche. Ses formations de Master sont accréditées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur français et l’USTH est habilitée institutionnellement par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). En janvier 2025, l’USTH est entrée pour la première fois dans le TOP 10 du VRNU - classement des universités vietnamienne - avec une progression de 25 places, se classant 7ème. https://usth.edu.vn/

