Le Vietnam appelé à saisir les opportunités

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

L'analyse des experts montre également que le paysage de l'innovation au Vietnam est déterminé par de nombreux facteurs, notamment une population jeune, le soutien du gouvernement et une culture de start-up croissante.

Parmi elles, les principales tendances d’innovation qui prennent de l’ampleur sont la transformation numérique, l’écosystème des startups, la technologie verte, l’industrie 4.0, la technologie financière (fintech), qui s’accompagnent de défis et d’opportunités dont le Vietnam doit tirer parti.

Anirban Roy, représentant de la sarl InnoLab Asia, a déclaré que le Vietnam était un leader dans l'application de la technologie aux opérations commerciales, mais qu'elle est toujours confrontée à des obstacles en termes d'institutions et de réglementations juridiques, de compétences professionnelles, de développement des infrastructures et de coopération mondiale, etc. Par conséquent, l'établissement de partenariats sur de nouveaux marchés est un facteur clé pour minimiser les risques et augmenter les opportunités de succès, a-t-il indiqué.

D’autre part, la solution consistant à intégrer les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise) dans les opérations commerciales, en particulier dans les pays en développement comme le Vietnam, est une tendance inévitable pour les entreprises afin de garantir la durabilité et la compétitivité sur les marchés nationaux et mondiaux, a-t-il ajouté.

De même, le milliardaire japonais Ryoichi Kakui, fondateur et PDG de la société e-LogiT, a souligné que la participation à l'innovation et à la coopération transfrontalière aiderait le Vietnam à se connecter et à devenir un élément important du marché mondial.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, le Vietnam est une destination potentielle pour les investisseurs en capital-risque internationaux grâce à son économie dynamique et à sa main-d'œuvre jeune et créative.

Rien pour Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan a partagé qu'avec des mécanismes politiques spécifiques, la mégapole du Sud espérait créer un élan favorisant davantage un développement socio-économique dans les temps à venir. Ainsi, la ville favorise sans cesse la connexion et la diversification des ressources, des marchés et des partenaires mondiaux, aidant ainsi la communauté des startups de la ville à accroître sa compétitivité et à accéder aux marchés internationaux.

Hô Chi Minh-Ville possède l'écosystème de startups créatives le plus dynamique du Vietnam, avec plus de 50% des startups, 40% des incubateurs et d’assistance aux startups et 60% des fonds de capital-risque du pays en activité. Elle représente également 44% du volume des investissements en capital-risque du pays.

Le renforcement des liens internationaux aidera les startups locales à se développer à l'échelle mondiale et à attirer des investissements du Royaume-Uni, d'Allemagne, de la République de Corée, d'Indonésie et de Malaisie.

VNA/CVN