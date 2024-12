Xanh SM de Vingroup lance un taxi électrique en Indonésie

Il s'agit du troisième pays avec présence de Xanh SM après le Vietnam et le Laos.

En proposant des solutions de mobilité intelligentes et respectueuses de l'environnement, Xanh SM affirme sa détermination à conquérir l'un des marchés les plus potentiels d'Asie du Sud-Est et à promouvoir la transformation verte à l'échelle mondiale.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la capitale Jakarta avec la participation de nombreux responsables du gouvernement indonésien, d'ambassadeurs de plusieurs pays et de près de 100 partenaires stratégiques de Xanh SM dans ce pays.

C'est la première fois qu'une entreprise de taxi électrique opère sur le marché indonésien. Le lancement de Xanh SM répond à la demande accrue de voyages pendant Noël 2024 et le Nouvel an 2025.

S'exprimant lors de l'événement, le Dr Pak Riyatno, vice-ministre de l'investissement et de l'aval de l'Indonésie, s'est déclaré convaincu que la présence de Xanh SM en Indonésie encouragerait non seulement les entreprises nationales et étrangères à investir dans l'économie verte, mais créerait également de nouvelles opportunités d'innovation, de création d'emplois et d'amélioration de la qualité de vie des Indonésiens.

100% des véhicules mis en service sont des voitures électriques VinFast Limogreen, avec de nombreux avantages tels que l'absence d'émissions, l'absence de bruit de moteur, l'absence d'odeur d'essence, garantissant ainsi un service de transport sûr, confortable et respectueux de l'environnement.

Créée en avril 2023, Xanh SM a rapidement affirmé sa position de leader dans le domaine du transport vert dans la région. L'expansion des services en Indonésie continue de marquer le parcours de la marque vietnamienne pour atteindre le niveau international "Go Green Global", pour devenir un symbole d'innovation et de durabilité dans l'industrie mondiale du transport.

