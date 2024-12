Xanh SM lance un service de taxi électrique en Indonésie

>> Xanh SM, la compagnie de taxi à la croissance la plus rapide du Vietnam

>> Xanh SM de Vingroup lance un taxi électrique en Indonésie

La première compagnie de taxis entièrement électriques du Vietnam débutera immédiatement ses activités sur le marché indonésien, répondant à la demande croissante de voyage pour la nouvelle année 2025.

Service de transport 5 étoiles

SM Green s'engage à proposer un service de transport 5 étoiles, soutenu par son programme "5 good green", déployé de manière synchronisée dans tous les pays : une expérience de qualité, des chauffeurs professionnels, des véhicules toujours en excellent état, des prix compétitifs et un environnement verdoyant.

Concrètement, 100% des véhicules en service sont des voitures électriques VinFast Limogreen. Ils présentent de nombreux avantages : absence d'émissions de CO 2 , silence de fonctionnement, absence d'odeur d'essence, garantissant ainsi une expérience de transport sûre, confortable et respectueuse de l'environnement.

Ces atouts, caractéristiques d'une entreprise pionnière dans le domaine des taxis électriques, devraient permettre à Xanh SM de se démarquer sur le marché dynamique du covoiturage en Indonésie. Grâce à un investissement stratégique dans une flotte de véhicules électriques modernes et une équipe de chauffeurs qualifiés, Xanh SM espère non seulement suivre la tendance de conversion aux véhicules électriques en Indonésie, mais aussi élever les normes de qualité du service de covoiturage dans la région.

Nguyên Van Thanh, directeur général mondial de GSM, a déclaré : "Xanh SM perçoit un fort potentiel sur le marché indonésien, alors que le besoin de solutions de mobilité verte et intelligente ne cesse de croître. L'engagement net zero de l'Indonésie d'ici 2060 s'aligne parfaitement avec notre mission dans la révolution mondiale des transports électrifiés. Nous pensons que le lancement de Xanh SM offrira non seulement des expériences de mobilité excitantes aux Indonésiens, mais contribuera également à bâtir un avenir vert pour tous".

Économie verte et durable

Lors de la cérémonie de lancement, le Dr Riyatno, vice-ministre chargé du développement de l'environnement d'investissement au ministère de l'Investissement et de l'Aval (BKPM), a souligné : "Les services durables contribueront directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l'air et à atteindre les objectifs de l'Indonésie de devenir une économie verte et à faibles émissions de carbone. Je suis convaincu que la présence de Xanh SM en Indonésie encouragera les investissements dans l'économie verte et créera de nombreuses nouvelles opportunités d'innovation, de création d'emplois et d'amélioration de la qualité de vie des Indonésiens. Ce n'est que le début, et je suis persuadé que les services de Xanh SM continueront à se développer et à contribuer à la construction d'une économie verte et durable pour l'Indonésie".

Ta Van Thong, ambassadeur du Vietnam en Indonésie, a ajouté : "Cette année, nous espérons que le commerce bilatéral atteindra 15 milliards d'USD, et nos dirigeants se sont fixés un nouvel objectif de 18 milliards d'USD dans les années à venir. La participation de VinFast et Xanh SM contribuera sans aucun doute à cet objectif. De nombreuses entreprises vietnamiennes s'intéressent actuellement à faire des affaires en Indonésie. Je la considère comme une destination idéale et j'espère qu'avec le succès de VinFast et GSM, d'autres entreprises vietnamiennes viendront enrichir cette dynamique et participeront au développement prospère de la nation insulaire".

À l'occasion de son ouverture, Xanh SM lance un programme promotionnel avec une réduction de 30% jusqu'à 50.000 IDR pour deux voyages par jour, valable cinq jours du 18 au 22 décembre 2024, afin que les clients de Jakarta puissent facilement profiter du service de taxi électrique pionnier avec l’application d’une technologie de covoiturage intelligente et moderne.

Texte et photos : Minh Thu/CVN