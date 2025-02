Dà Nang va remplacer 1.140 maisons délabrées d’ici mai 2025

>> Tuyên Quang s’efforcera de supprimer 6.000 logements précaires cette année

>> Détermination à éliminer les logements temporaires pour les pauvres

>> Plus de 106.000 maisons précaires éliminées entre le 7 et le 14 février

Photo : BXD/CVN

Selon la décision récemment publiée par les autorités municipales, les unités responsables doivent achever la construction et la réparation des maisons des ménages éligibles avant le 1er mai.

Les bénéficiaires de cette initiative comprennent les familles de personnes ayant rendu service à la nation, les ménages pauvres et quasi pauvres, et ceux qui n’ont pas les moyens de construire ou de réparer leur logement. Pour être éligibles, ces groupes ne doivent pas avoir reçu d’aide au logement d’autres programmes au cours des dix dernières années. De plus, les logements et les terrains doivent être légalement reconnus ou éligibles à des certificats d'utilisation du sol. Les logements ne doivent pas être situés dans des zones marquées pour le déblaiement, les litiges ou l'aménagement du territoire public, et l'espace habitable moyen par personne doit être inférieur à 8 m².

Le budget total du projet visant à éliminer les logements temporaires et délabrés dans le centre économique central cette année est estimé à 47,4 milliards de dôngs. Sur ce montant, 30,3 milliards de dôngs proviendront du budget de l'État, tandis que le reste proviendra du Fonds "Pour les pauvres" et d'autres efforts de collecte de fonds.

Les niveaux d'aide varient de 60 à 100 millions de dôngs pour les nouveaux logements et de 30 à 40 millions de dôngs pour les réparations.

VNA/CVN