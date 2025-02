Soc Trang accélère l'éradication des logements insalubres

La province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, accélère ses efforts pour achever et dépasser son objectif d'élimination des logements temporaires et délabrés avant la date limite de septembre 2025.

À ce jour, la construction et la réparation ont été lancées sur 3.650 logements pour les ménages défavorisés. Au 18 février, la province avait achevé les travaux sur plus de 2.230 logements sur un total de 8.586 identifiés pour la construction ou la rénovation.

Dang Thanh Quang, directeur du Département provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, a déclaré qu'un nombre important de ménages pauvres et quasi pauvres ont besoin de nouveaux logements dans le cadre de ce programme, avec un budget total estimé à plus de 445 milliards de dôngs (17,4 millions d’USD). Avant le Nouvel An lunaire 2025, la province avait déjà achevé la construction de plus de 1.400 logements, ce qui a permis aux familles de se réjouir pendant la période des fêtes.

Pour assurer le progrès et la qualité, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire ont continuellement inspecté et surveillé la mise en œuvre, surmontant les obstacles et assurant une exécution sans heurts.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Van Khoi, a déclaré que l'élimination des logements insalubres était une tâche cruciale pour promouvoir une réduction durable de la pauvreté et améliorer les conditions de vie. La province a activement exhorté les localités et les secteurs concernés à sensibiliser davantage le public, à résoudre rapidement les problèmes émergents et à signaler toute difficulté non résolue aux autorités pour qu'elles prennent des mesures supplémentaires, a-t-il noté.

