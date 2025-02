Deux lignes de métro à Hanoï transportent près de 75.000 passagers durant le Têt

Pendant cinq jours de vacances du Nouvel An lunaire, du 26 au 31 janvier, les deux lignes de métro urbain Cat Linh- Hà Dông et Nhôn - Gare de Hanoï ont assuré l’ensemble des trajets prévus, a annoncé le 3 février l’Eurl Hanoi Metro.

Photo : HNM/CVN

Plus précisément, la ligne de métro Cat Linh - Hà Dông a effectué 900 trajets et la ligne Nhôn - Gare de Hanoï, 880 trajets.

Au total, ces deux lignes ont transporté 74.503 passagers, dont plus de 50.900 sur la ligne Cat Linh - Hà Dông et plus de 23.500 sur la ligne Nhôn - Gare de Hanoï.

Toujours selon Hanoi Metro, à partir du 3 février, la ligne de métro Nhôn - Gare de Hanoï fonctionne selon son horaire standard. En semaine, le train circule de 05h30 à 22h00, avec une fréquence de 10 minutes, et 6 minutes aux heures de pointe.

Le samedi, le dimanche et les jours fériés, la fréquence est de 10 minutes tout au long de la journée, de 05h30 à 22h00.

La ligne Cat Linh - Hà Dông fonctionne selon son horaire standard depuis le 2 février.

