Près de 9.000 unités de sang collectés lors de la Fête du Printemps rouge 2025

Près de 9.000 unités de sang ont été collectées dans le cadre de la Fête du Printemps rouge (Xuân Hông) 2025, l’un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam, qui s’est tenue du 8 au 16 février, a rapporté l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

Photo : VNA/CVN

La Fête du Printemps rouge 2025, organisé conjointement par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine et l'Association des jeunes de Hanoï pour le don de sang, vise à résoudre la pénurie de sang après le Têt (Nouvel An lunaire).

De 2008 à 2025, avec 17 éditions, la Fête du Printemps rouge a attiré des centaines de milliers de donneurs. Hanoï, elle seule, a reçu plus de 120.000 unités de sang.

La Fête du Printemps rouge est non seulement un mouvement de don de sang, mais contribue à apporter de l’espoir et du bonheur aux malades, à la communauté en général, a déclaré le Professeur agrégé et Docteur Nguyên Ha Thanh, directeur de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine.

VNA/CVN