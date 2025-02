La délivrance des permis de conduire est transférée au ministère de la Police

À partir de cette date, les citoyens souhaitant obtenir un nouveau permis de conduire, renouveler leur permis existant ou s'inscrire à un examen de conduite devront s'adresser aux bureaux de police locaux des communes, des quartiers et des cantons.

Les demandes déposées auprès des services des transports avant le 19 février continueront d'être traitées par ces services. Cependant, toute demande soumise à partir du 19 février relèvera de la compétence du ministère de la Police.

À Hanoï, le Service des transports de la ville continuera de gérer les nouvelles délivrances de permis, les renouvellements et les examens de conduite jusqu'au 19 février. Après cette date, il cessera d'accepter de nouvelles demandes, en attendant de nouvelles directives du ministère des Transports.

Afin d'éviter toute perturbation du processus d'octroi de licences pendant la transition, la Direction des routes a exhorté les services des transports à examiner et à prévoir le stock nécessaire de cartes de permis vierges pour les délivrances et les renouvellements jusqu'en février 2025. Les services doivent signaler leur utilisation prévue jusqu'au 19 février et jusqu'au 28 février pour permettre la collecte centralisée des données et les commandes de fabrication, a déclaré la Direction..

Ledit service a assuré que tout changement de politique important sera rapidement communiqué au public pour éviter toute interruption du processus d’octroi de licences.

VNA/CVN