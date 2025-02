Vietnam - Canada

La Saskatchewan cherche 150.000 travailleurs étrangers, une opportunité pour les Vietnamiens

Le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan, a rencontré mardi 18 février à Hanoï une délégation du ministère du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, dirigée par le ministre Warren Kaeding, pour discuter de l’envoi de travailleurs vietnamiens dans cette localité canadienne.

Nguyên Ba Hoan a souligné que la coopération entre le Vietnam et le Canada connaît un développement continu, notamment dans le commerce et l’investissement, mais reste limitée dans le domaine du travail.

En 2010, un protocole d’accord a été signé entre le Vietnam et la Saskatchewan, mais aucun travailleur vietnamien n’a été envoyé dans le cadre de ce programme, a-t-il indiqué.

Warren Kaeding a précisé que la Saskatchewan, cinquième économie du Canada, prévoit de recruter 150.000 travailleurs étrangers qualifiés d’ici 2030. Elle améliore son cadre juridique et son système éducatif pour mieux protéger et former les travailleurs. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération afin d’augmenter le nombre de travailleurs dans sa localité tout en prévenant l’immigration illégale.

Avec environ 52 millions de personnes en âge de travailler et un envoi annuel de 150.000 à 160.000 travailleurs à l'étranger, le Vietnam est capable de répondre aux besoins de la Saskatchewan. Nguyên Ba Hoan a proposé de négocier un nouveau protocole d’accord, l’ancien n’étant plus adapté aux réglementations actuelles.

Les deux parties visent à signer ce protocole d’accord d’ici la mi-2025.

