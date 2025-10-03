Une mobilisation maximale ordonnée pour surmonter les conséquences du typhon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 2 octobre la dépêche officielle N°185 demandant une intervention immédiate et urgente pour remédier aux lourdes conséquences du typhon Bualoi et des crues qui ont suivi.

Selon les bilans provisoires mis à jour le 2 octobre à 19h00, le typhon et les crues ont fait 65 morts et disparus, 164 blessés, détruit 349 maisons et endommagé plus de 170.000 habitations dans plusieurs provinces du Nord et du Centre. Les activités de production et la vie quotidienne de la population sont fortement touchées.

Le chef du gouvernement a salué les efforts des autorités locales, des forces armées et de la police pour soutenir rapidement les habitants sinistrés. Il a toutefois demandé aux ministères, secteurs et provinces concernés d’agir avec une plus grande rapidité et de mobiliser au maximum les ressources afin de rétablir au plus vite la vie normale.

Les priorités portent sur la réparation des logements, des infrastructures essentielles (santé, éducation, électricité, eau, télécommunications, transport), en particulier dans les zones encore isolées dans les provinces de Thanh Hoa, Nghệ An (Centre), Lào Cai, Tuyên Quang et Cao Bang (Nord). Ces travaux doivent être achevés avant le 5 octobre.

Le Premier ministre a demandé d’accélérer l’évaluation des pertes et de garantir la relance de la production agricole, notamment l’approvisionnement en semences et en animaux d’élevage.

Il a également proposé de poursuivre la mobilisation de la communauté, des généreux donateurs privés et des entreprises selon la tradition nationale de soutien mutuel afin d'aider les régions sinistrées à surmonter leurs difficultés.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de suivre la situation de près et de coordonner l'action des ministères et des localités.

VNA/CVN