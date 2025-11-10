Tuyên Quang

Xa Phin, le village aux toits de mousse, joyau caché du Nord vietnamien

Niché au massif de Tây Côn Linh, Xa Phin - le "village aux toits de mousse" de l’ethnie Dao - est entouré de forêts anciennes et de nuages blancs, baignant dans un climat frais tout au long de l’année.

>> Le câp sac, pratique religieuse occulte de l’ethnie minoritaire Dao

>> Préserver l’âme des toits couverts de mousse à Tuyên Quang

>> Les habitants de Tuyên Quang espèrent des politiques de développement touristique durable

Photo : Duc Tho/VNA/CVN

Situé dans la commune frontalière de Thanh Thuy (province de Tuyên Quang), ce hameau compte aujourd’hui 54 foyers avec 270 habitants, majoritairement issus de la communauté Dao, qui y vivent depuis plusieurs générations.

Les maisons sur pilotis, couvertes de feuilles de palmier et tapissées de mousse verte, se fondent dans le décor des rizières en terrasses et des vieux théiers Shan Tuyêt, formant un tableau ancien et harmonieux d’une beauté singulière.

Grâce à son altitude et à son taux d’humidité élevé, le village est enveloppé d’une brume épaisse presque toute l’année, créant des conditions idéales pour que la mousse se développe et conserve la patine séculaire de ces habitations traditionnelles.

Les maisons de Xa Phin sont construites sur pilotis. Le toit en feuilles de palmier n’est pas seulement esthétique, mais aussi fonctionnel : il garde la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.

À Xa Phin, le visiteur a l’impression de pénétrer dans un conte ancien : des maisons en bois coiffées d’un épais manteau de mousse verte, émergeant entre les collines et les champs, dans un paysage d’un vert profond et apaisant.

À plus de mille mètres d’altitude, le climat frais, humide et pluvieux favorise la croissance de la mousse. Il faut attendre plus de dix ans pour qu’un toit de feuilles soit entièrement recouvert, donnant à chaque maison une teinte verte unique et vivante - un "trésor naturel" inimitable, impossible à reproduire ailleurs.

Les nuances de vert se mêlent à celles des montagnes et des cultures, puis au jaune doré des rizières à maturité, formant une toile à la fois majestueuse et poétique. Chaque maison est une œuvre vivante du temps et de la nature.

Photo : Duc Tho/VNA/CVN

Les Dao de Xa Phin chérissent profondément leurs maisons à toit de mousse. Au-delà d’un lieu d’habitation, elles incarnent le lien entre l’homme, la nature et la tradition. Un toit demande jusqu’à 10.000 feuilles de palmier, méticuleusement superposées pour être étanches ; avec les années, la mousse forme une "couche de climatisation naturelle" maintenant la chaleur ou la fraîcheur selon la saison.

Xa Phin bénéficie également de conditions naturelles exceptionnelles pour la culture du thé Shan Tuyêt, devenu le symbole culturel de la région. Ces théiers centenaires, à la silhouette massive couverte de mousse, se nourrissent de la brume des montagnes, conférant à leur thé une saveur pure, florale et rafraîchissante.

Chaque automne, entre fin septembre et début octobre, les rizières en terrasses se parent d’un jaune doré éclatant, mêlé au vert profond des toits moussus, créant un panorama à la fois paisible et grandiose qui attire de nombreux visiteurs.

Pour valoriser la beauté naturelle, la culture et le patrimoine des minorités de la commune de Thanh Thuy, la Fête "Saison dorée - Village aux toits de mousse" a été organisé en octobre au village culturel et touristique communautaire de Xa Phin.

L’événement a proposé des concours de récolte du riz, de confection de gâteaux giày, des sports et jeux traditionnels, ainsi qu’un espace de dégustation du thé Shan Tuyêt. Les visiteurs ont également pu explorer les forêts de théiers anciens, les plantations de cardamome et les maisons traditionnelles à toit de mousse.

Cette fête a contribué non seulement à promouvoir le tourisme durable, mais aussi à stimuler le développement économique et social, tout en améliorant les conditions de vie matérielles et spirituelles des habitants.

VNA/CVN