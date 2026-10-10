Hanoï donne un nouvel élan à ses nuits

En adoptant la Résolution N°34/2026 sur le développement de l’économie nocturne, Hanoï se dote d’un nouveau levier pour stimuler sa croissance et renforcer son attractivité culturelle, touristique et commerciale.

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Longtemps cantonnée au commerce, aux services et à la restauration, l’économie de la nuit connaît depuis quelques années un essor remarquable à Hanoï. Cette dynamique se reflète notamment dans le tourisme et les expériences immersives proposées au sein des hauts lieux historiques et culturels de la capitale.

Les espaces piétonniers, de plus en plus nombreux, sont à l’avant-garde de cette évolution. Les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), l’espace piétonnier de l’ancienne citadelle de Son Tây ou encore la zone piétonne du parc Thông Nhât attirent chaque week-end des milliers de visiteurs grâce à une programmation riche en animations culturelles, artistiques et récréatives.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, de nombreux sites patrimoniaux enrichissent leur offre en soirée. Parmi les programmes phares figurent “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” (Décryptage de la Cité impériale de Thang Long) à la Cité impériale de Thang Long, “Đêm thiêng liêng” (Nuit sacrée) à la maison centrale de Hoa Lò, “Tinh hoa đạo học” (Quintessence de l’éducation) au Temple de la Littérature, ainsi que “Ngọc Sơn đêm huyền bí” (Ngoc Son, nuit mystique) au temple de Ngoc Son.

Ces initiatives permettent de mieux mettre en valeur les richesses historiques et culturelles de Hanoï tout en incitant les visiteurs à prolonger leur séjour. Elles contribuent ainsi à soutenir l’activité touristique et, plus largement, le développement socio-économique de la ville.

Plusieurs de ces programmes rencontrent déjà un franc succès et sont devenus de véritables produits d’appel pour les sorties du soir. C’est notamment le cas du programme “Nuit sacrée” de la prison de Hoa Lò. Selon Ðào Thi Huê, directrice adjointe du Comité de gestion du site, les billets sont régulièrement épuisés en quelques jours et les visiteurs doivent souvent réserver une à deux semaines à l’avance.

Photo : VNA/CVN

L’essor de l’économie de la nuit s’accompagne également d’un foisonnement de la vie artistique et culturelle. Concerts, spectacles et grands événements réunissant parfois plusieurs dizaines de milliers de participants contribuent à animer la capitale après le coucher du soleil. Au-delà de leur dimension culturelle, ces manifestations génèrent d’importantes retombées pour les secteurs du transport, de l’hébergement, de la restauration et du commerce.

Alors qu’autrefois seuls quelques établissements, à l’image du Théâtre de marionnettes sur l’eau de Thang Long, proposaient régulièrement des spectacles destinés aux touristes, plusieurs institutions artistiques, dont le Théâtre de chèo (théâtre populaire) et le Théâtre de cải lương (théâtre rénové) de Hanoï, développent désormais leurs propres programmes afin de répondre aux attentes des visiteurs. Une évolution qui contribue à enrichir l’offre culturelle et touristique de la capitale après la tombée de la nuit.

S’appuyant sur le dynamisme du tourisme, des services, du commerce et de la restauration, l’économie de la nuit favorise la création d’emplois, soutient le développement socio-économique et participe à la préservation comme à la promotion de l’identité culturelle de Hanoï.

Malgré ses nombreux atouts et l’émergence de plusieurs offres et espaces dédiés, l’économie nocturne à Hanoï demeure globalement fragmentée et insuffisamment articulée. Son essor reste par ailleurs inégal entre le centre-ville et les zones périphériques.

Pour de nombreux experts, cette situation s’explique notamment par le manque de politiques et mesures incitatives destinées à encourager les investissements, l’absence de dispositifs de gestion adaptés ainsi que le caractère encore expérimental de certains mécanismes encadrant les services proposés après la tombée de la nuit.

Selon le Dr. Trân Viêt Dung, doyen de la Faculté de gestion et d’économie créative de l’École des sciences interdisciplinaires et des arts relevant de l’Université nationale de Hanoï, l’offre de la capitale demeure dispersée et insuffisamment reliée pour former de véritables pôles d’activité à la hauteur de son potentiel.

La ville ne dispose pas encore d’espaces urbains capables d’accueillir durablement, une fois la nuit tombée, un large éventail d’activités économiques, culturelles et touristiques. Passé minuit, la plupart des services et animations cessent pratiquement de fonctionner.

Photo : VNA/CVN

Face à ce constat, le Conseil populaire municipal a adopté, le 15 juin 2026, la Résolution N°34 sur le développement de l’économie nocturne à Hanoï. Le texte appréhende ce domaine comme un écosystème multisectoriel dont les industries culturelles et créatives constituent l’un des principaux moteurs. Il fixe notamment les principes régissant les activités en soirée et durant la nuit, les modalités de gestion des investissements, l’organisation et le fonctionnement des espaces concernés, les critères de reconnaissance des activités économiques visées, ainsi que les procédures applicables aux zones dédiées et aux secteurs autorisés à y opérer.

Par ailleurs, plusieurs mesures d’accompagnement sont prévues pour les acteurs de concernés : investissement et modernisation des infrastructures, réaménagement de l’espace public, renforcement de la sécurité et de l’ordre public, ainsi que déploiement des technologies numériques.

Dans les domaines de la culture, des arts et de la création, la ville envisage aussi des aides financières à la production, à la promotion et à la diffusion des programmes, de même qu’à la formation des ressources humaines.

La question des horaires d’ouverture, qui a récemment suscité un vif intérêt du public, fait elle aussi l’objet de dispositions spécifiques. Des plages horaires sont définies en fonction de la nature des activités et des zones concernées. Les activités autorisées entre 22h00 et 06h00 seront concentrées dans des espaces répondant aux normes d’infrastructures requises et soumis à un encadrement rigoureux.

Sur la base de ce nouveau cadre juridique, le Comité populaire municipal a adopté le Plan N°282 afin de mettre en œuvre la Résolution du Conseil populaire sur le développement de l’économie de la nuit. L’objectif est qu’à l’horizon 2030, celle-ci représente environ 5% du produit régional brut (GRDP) de Hanoï et contribue de manière croissante aux recettes budgétaires de la ville.

Le développement de ce secteur s’articulera autour de quatre grands pôles : culture-patrimoine ; loisirs-modernité ; industries culturelles et créatives, regroupant espaces de création, théâtres, cinémas et musées ; et enfin villégiature et expériences culturelles.

La ville entend également développer des circuits, produits et événements emblématiques en soirée, associés au patrimoine, aux arts, à la gastronomie et aux espaces urbains caractéristiques de la capitale. Figurent notamment le parcours expérientiel “Thang Long - Quatre temples gardiens”, les rues gastronomiques Tông Duy Tân et Ta Hiên, ainsi que la création de centres dédiés aux industries culturelles, d’espaces créatifs et de marchés nocturnes proposant des produits agricoles, locaux et OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit).

Parallèlement, Hanoï accélère la mise en place d’une identité de marque, d’une cartographie numérique, d’une base de données et d’un écosystème de communication entièrement consacrés à l’économie de la nuit sur les plateformes numériques.

Photos : VNA/CVN

En matière de mobilité et d’aménagement urbain, la capitale étudie la possibilité d’étendre les horaires du métro, de développer des lignes de bus opérant en soirée et tard dans la nuit afin de relier les principaux pôles d’activité, d’investir dans l’éclairage artistique et les spectacles de mapping 3D, ainsi que de créer des espaces artistiques en plein air dans plusieurs grands parcs.

Bien que leur mise en œuvre soit encore récente, la Résolution N°34 et le Plan N°282 produisent déjà leurs premiers effets.

Plusieurs théâtres municipaux ont lancé de nouveaux spectacles afin de contribuer au développement de l’économie de la nuit et des industries culturelles. Parmi eux figurent “Người con gái Hà thành” (La jeune fille de Hanoï) du Théâtre de cải lương de Hanoï, “Nét duyên chèo Hà thành” (Le charme du chèo hanoïen) du Théâtre de chèo de Hanoï, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” (Histoires de Hanoï - Une journée très hanoïenne) du Théâtre de chants et danses de Thang Long, ainsi que “Những lớp phù sa” (Les couches d’alluvions), produit par le Collège des arts de Hanoï en collaboration avec la société CNA Creative Arts.





Le Théâtre dramatique de Hanoï prépare également un nouveau programme, dont le lancement est attendu prochainement. Tous ces spectacles ont vocation à être proposés régulièrement, aussi bien au grand public que dans le cadre de circuits touristiques.

Concernant les offres en soirée sur les sites patrimoniaux, après le succès de “Quintessence de l’éducation”, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature élabore une nouvelle version de ce parcours, avec notamment le lancement du film en mapping 3D “Vun đắp hiền tài” (Cultiver les talents).

Photos : VNA/CVN

De son côté, le Comité de gestion de la prison de Hoa Lò finalise une version entièrement renouvelée de son parcours nocturne.

“Après avoir proposé trois circuits +Nuit sacrée+ ces dernières années, nous travaillons activement à l’élaboration du scénario de +Nuit sacrée 4+, qui sera prochainement présenté. Pour cette quatrième version, nous souhaitons privilégier l’immersion des visiteurs, qui pourront incarner les personnages, plutôt que de reprendre la formule utilisée jusqu’à présent”, explique Ðào Thi Huê, directrice adjointe du Comité de gestion du site.

D’autres zones considérées comme stratégiques pour l’essor de cette économie s’apprêtent également à accueillir de nouveaux investissements, une fois approuvés les plans de zonage relevant du schéma directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans.

Pour le Professeur associé - Docteur Bùi Hoài Son, chef adjoint de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation, “le développement durable de l’économie de la nuit suppose que Hanoï l’intègre pleinement à sa gouvernance urbaine. Les organismes de gestion doivent faire évoluer à la fois leur réflexion et leur approche”.

Il ne s’agit pas simplement de multiplier les services ou les activités commerciales après la tombée de la nuit, mais de considérer cette économie comme une composante à part entière du fonctionnement d’une métropole moderne, nécessitant une coordination étroite entre de nombreux secteurs.

Dans cette perspective, les activités nocturnes ne se développeront plus de manière spontanée, mais s’inscriront dans une planification cohérente conciliant croissance économique, qualité de vie des habitants et préservation du cadre urbain.

Phuong Mai/CVN