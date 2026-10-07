APEC 2027 : Phu Quôc accélère sa mue en destination de tourisme d’affaires

Dans le cadre des préparatifs de l’APEC 2027, Phu Quôc accélère ses investissements dans les infrastructures, les services et le numérique afin de s’imposer comme une destination de tourisme d’affaires (MICE - réunions, voyages de motivation, congrès et salons) de premier plan en Asie.

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Photos : VNA/CVN

Dans un article intitulé "Pourquoi tout le monde parle de Phu Quoc comme du prochain pôle MICE d’Asie ?", le magazine Travel + Leisure résume l’atout de l’île par une formule évocatrice : "passer de la salle de conférence à la plage". Une manière de souligner la capacité de Phu Quôc à associer réunions professionnelles et expériences de loisirs.

Le magazine américain décrit notamment Sunset Town comme un "lieu événementiel en plein air", où des spectacles tels que “Kiss of the Sea” et “Symphony of the Sea”, ainsi que le Kiss Bridge et les feux d’artifice, peuvent être intégrés aux programmes des entreprises. Le Sun Bavaria GastroPub, présenté comme la plus grande brasserie en bord de mer au monde, offre également un cadre adapté aux événements de grande envergure.

Photos : VNA/CVN

Pour les rassemblements en intérieur, la Sun Signature Gallery et la Sun Tropical Ballroom proposent des espaces adaptés à différentes tailles et formats de réunions. Mais l’un des principaux atouts de Phu Quôc réside dans ce qui vient après la conférence.

Travel + Leisure cite notamment Hon Thom, où la traversée en téléphérique au-dessus de la mer, le parc aquatique Aquatopia, le parc à thème Exotica et les activités de plage peuvent être combinés pour composer une journée complète de voyage de motivation (incentive).

L’hébergement constitue lui aussi un maillon essentiel de cette stratégie visant à "intégrer des expériences directement dans le programme de l’événement". Des établissements tels que JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay et Premier Village Phu Quoc peuvent accueillir aussi bien des réunions de direction en petit comité que de grands groupes en voyage de motivation.

À la plage Dât Do (Ruby Beach), un boulevard hôtelier prend également forme dans la perspective de l’APEC 2027. Sa première phase devrait comprendre 17 bâtiments hôteliers offrant plus de 7.000 chambres.

Les infrastructures prévues pour l’APEC 2027 devraient, à leur tour, faire changer d’échelle les activités de la zone économique spéciale. Le centre de congrès et d’expositions APEC comprendra notamment une grande salle de bal sans piliers de 11.050 m², pouvant accueillir jusqu’à 10.000 personnes, ainsi qu’une salle de 2.000 places combinant espaces de banquet et de spectacle, sans oublier un centre de presse international.

Photos : VNA/CVN

À proximité, la salle de spectacle polyvalente APEC offrira plus de 4.000 places et une scène de 30 mètres de large, conçue pour accueillir spectacles artistiques, concerts, festivals de cinéma et événements d’entreprise de grande ampleur.

En parallèle, l’aéroport international de Phu Quôc fait l’objet d’un vaste projet d’agrandissement. La route DT.975 et un système de métro léger sont également en développement afin de renforcer la desserte de la zone de congrès et de fluidifier les déplacements entre les principaux pôles de l’île.

Photo : SG/CVN

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le marché mondial du MICE (réunions, congrès, conventions et expositions) pourrait atteindre quelque 2.500 milliards de dollars d’ici 2031. Pour Phu Quôc, ce segment constitue une occasion stratégique de passer du statut de station balnéaire à vocation essentiellement saisonnière à celui de destination touristique ouverte toute l’année, tout en accroissant les recettes par visiteur et en renforçant son attractivité auprès des investisseurs et des professionnels internationaux.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la zone économique spéciale de Phu Quôc a continué d’afficher une forte dynamique. Elle a accueilli environ 8,57 millions de visiteurs, soit une hausse de 30,5% sur un an, dont plus de 1,92 million d’arrivées internationales. Les recettes touristiques ont atteint environ 45.976 milliards de dôngs, dépassant de 1% l’objectif annuel et contribuant à hauteur de près de 46.000 milliards de dôngs aux recettes touristiques totales de la province d’An Giang.

Photos : VNA/CVN

La résolution No26-NQ/TW, qui fait du tourisme un secteur économique majeur de la nouvelle ère, fixe pour objectif au Vietnam d’accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux et de générer entre 80 et 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030. Dans cette stratégie de développement des pôles de croissance, Phu Quôc est appelée à devenir progressivement une destination balnéaire haut de gamme, compétitive à l’échelle internationale et capable d’accueillir des événements de grande envergure.

L’APEC 2027 pourrait ainsi jouer le rôle de "tremplin", en donnant à l’île une vitrine internationale tout en permettant de tester sa capacité à organiser des événements d’envergure et à gérer une destination touristique de dimension mondiale.

Pour préparer l’événement, Nguyên Thành Quôc, directeur adjoint du Service du tourisme d’An Giang, indique que la localité a mis en œuvre un "plan d’action de 100 jours", notamment pour lever les obstacles à la transformation numérique.

Le secteur touristique d’An Giang a ainsi lancé un site web intégrant des vidéos en réalité virtuelle (RV) à 360 degrés, un portail de billetterie en ligne et une application mobile. La province a également déployé un système de caméras doté d’intelligence artificielle (IA) pour le contrôle des accès, conformément au "Projet No06/CP", ainsi que des livres numériques et des vidéos avec des voix off générées par IA. Elle encourage parallèlement les entreprises touristiques à adopter le nom de domaine national ".vn".

Cette transformation numérique s’accompagne d’un effort de modernisation des infrastructures touristiques. La province a achevé la rénovation de la route faisant le tour du mont Hon Me (Hon Dât), étudié un projet d’escalier menant au sommet du mont Câm, planifié l’accès au banian vieux de 400 ans à Khanh Binh, élargi la route reliant le pont My Luông à la zone touristique de Côn En (Cu Lao Giêng), et rénové la route ainsi que la digue au niveau du temple du village Cham.

Les préparatifs de l’APEC 2027 dans la zone économique spéciale de Phu Quôc portent également sur l’évaluation des infrastructures touristiques, la définition des critères de sélection des bénévoles et des agents de liaison, ainsi que l’élaboration de plans visant à promouvoir l’image de la destination à l’international.

Parallèlement, le secteur touristique renforce les compétences linguistiques, communicationnelles et professionnelles de ses personnels. Au quatrième trimestre 2026, la province prévoit d’intensifier ses actions de promotion et de lancer des vols directs et des vols charters depuis plusieurs marchés internationaux.

Dans le même temps, le secteur touristique poursuit la diversification de son offre, des plaines et zones frontalières aux espaces côtiers et insulaires, en valorisant des sites tels que Thât Son, le mont Câm, la forêt de cajeputs de Trà Su, le site archéologique d’Oc Eo et Hà Tiên.

La province accélère également le développement de produits "zéro émission nette", de l’agrotourisme et du tourisme communautaire, tout en renforçant la préservation du patrimoine culturel local, avec pour objectif d’accroître les dépenses des visiteurs.

Pour les professionnels du secteur, cette dynamique impose toutefois de nouvelles exigences. La priorité sera de garantir une parfaite cohérence entre les infrastructures et la capacité opérationnelle de la destination. Aéroport, ports maritimes, réseaux de transport et centres de congrès ne pourront pleinement jouer leur rôle que s’ils sont efficacement connectés aux hébergements, aux services et aux sites touristiques.

Photo : Sun Signature Gallery/CVN

Trân Thi Bao Thu, directrice de la communication et du marketing chez Vietluxtour, souligne ainsi que "les infrastructures matérielles ne constituent qu’une condition nécessaire ".

Pour faire de Phu Quôc un véritable pôle de croissance durable, il faudra également développer des "infrastructures immatérielles" : des politiques transparentes de gestion de la destination, des solutions efficaces de traitement des déchets, des dispositifs de préservation des récifs coralliens, des mécanismes de visa innovants et une gestion intégrée des services conforme aux standards internationaux.

Pour une destination insulaire, une hausse rapide de la fréquentation exerce en effet une pression croissante sur l’approvisionnement en électricité et en eau, la gestion des déchets, les transports et l’environnement. Les autorités locales devront donc anticiper ces besoins sur le long terme, au-delà des seules exigences liées au sommet de l’APEC.

Avec l’APEC 2027 en ligne de mire, Phu Quôc se trouve ainsi à un tournant. L’enjeu n’est plus seulement d’attirer davantage de visiteurs, mais de bâtir une destination capable de conjuguer grands événements, expériences touristiques et développement durable. Le MICE pourrait constituer l’un des principaux leviers de cette nouvelle étape.

Nguyên Tùng/CVN