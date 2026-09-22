Hanoï renforce son soutien aux entreprises industrielles clés pour une croissance durable

Avec une production industrielle en hausse de 8,9% sur les huit premiers mois, Hanoï mise sur ses produits industriels clés pour soutenir la croissance. La capitale renforce parallèlement les liens entre entreprises, l'accès aux marchés et les conditions de production pour accroître leur compétitivité internationale.

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Photo : HNM/CVN

Au cours des huit premiers mois de cette année, l’indice de production industrielle de Hanoï a progressé de 8,9% par rapport à la même période de l’année précédente, selon le rapport du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï. L’industrie de transformation et de fabrication a gagné de 8,8%, tandis que la production et la distribution d’électricité ont augmenté de 9,6%, et le secteur minier de 7,8%.

Ces résultats montrent que la production industrielle maintient une dynamique de croissance solide. Dans cette évolution, les produits industriels clés contribuent de manière importante au renforcement des capacités de production et à la stimulation de l’activité économique de la capitale.

Entre 2018 et 2025, le Comité populaire de Hanoï a reconnu 265 produits issus de 181 entreprises en tant que produits industriels clés. Ces structures maintiennent des activités stables, générant un chiffre d’affaires annuel total d’environ 200.000 milliards de dôngs (7,69 milliards de dollars) et des exportations de près de 2 milliards de dollars. Elles créent également des emplois pour environ 80.000 travailleurs.

Ces chiffres témoignent du poids croissant de ce groupe d’entreprises dans la production, l’élargissement des marchés et la création d’emplois sur l’ensemble du territoire de la capitale.

Pour le Dr Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, les entreprises disposant de produits industriels clés ont, à travers leurs activités de production et de commercialisation, affirmé leur rôle de pilier et de moteur pour le développement industriel de Hanoï.

Certaines grandes entreprises, à l’instar du groupe Son Hà ou de la société par actions d’ampoules et de bouilloires Rang Dông, enregistrent un chiffre d’affaires supérieur à 1.000 milliards de dôngs (38,7 millions de dollars) par an. D’autres dépassent même les 4.000 milliards de dôngs (154 millions de dollars), comme la société par actions Vicostone, la Compagnie générale de confection No10 ou encore le groupe Sunhouse (Sunhouse Group).

La reconnaissance en tant que produit industriel clé a permis aux entreprises d’intensifier la commercialisation de leurs gammes. Toutefois, dans leurs activités d’investissement, de production et de vente, elles restent confrontées à de nombreuses difficultés.

Selon Nguyên Xuân Phu, président de l’Association des entreprises de production de produits industriels clés de la ville de Hanoï, la plupart de ces sociétés fonctionnent encore de manière relativement isolée et n’ont pas établi de liens suffisamment étroits au sein des chaînes de production.

Renforcer les liens et ouvrir les marchés

Face à ces contraintes, Hanoï prévoit d’intensifier son assistance aux entreprises dans les domaines de la promotion et de la commercialisation de leurs produits industriels phares.

Nguyên Duc Hai, directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce, indique que le secteur renforcera l’organisation d’activités destinées à connecter les entreprises participant aux chaînes nationales et internationales de production, de commercialisation et d’approvisionnement.

Photo : HNM/CVN

Cette démarche englobe notamment la mise en relation entre les entreprises de Hanoï et celles de Singapour dans les secteurs de la production industrielle, de l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’information, ainsi que dans l’attraction d’investissements au sein des clusters industriels. La ville envisage également de diffuser des informations précises pour aider les entreprises à élargir leurs marchés vers 33 pays à travers le monde. L’objectif est aussi d’inviter des partenaires étrangers à coopérer et à investir, afin d’introduire de nouveaux progrès scientifiques et techniques dans le développement de produits innovants et de permettre aux entreprises locales d’intégrer les systèmes internationaux de fabrication et de distribution.

Parallèlement, le Comité populaire de Hanoï a promulgué la Décision N°3140 portant approbation du cahier des charges du projet intitulé "Schéma de développement des produits industriels clés de la ville de Hanoï pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045".

Préparer une industrie plus compétitive

Pour poursuivre la valorisation de ces produits, Hanoï renforcera son appui aux entreprises dans plusieurs axes stratégiques : construction des marques, innovation technologique, formation des ressources humaines, modernisation des modèles et extension des superficies de production.

La municipalité compte également attirer des investisseurs nationaux et étrangers dans le secteur industriel, considérant ces produits comme un levier fondamental du développement économique régional.

À l’horizon 2030, Hanoï développera 23 zones industrielles couvrant un total de 3.166 ha, ainsi que 198 clusters industriels représentant environ 7.296 ha. Ces aménagements ont pour vocation d’offrir des espaces de production adaptés aux petites et moyennes entreprises.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Xuân Luu, réaffirme à ce sujet l’engagement des autorités locales à accompagner les entreprises, à lever les obstacles et à offrir des conditions optimales en matière de foncier, d’infrastructures techniques et de financement.

À travers ce dispositif d’accompagnement global, Hanoï ambitionne de renforcer l’envergure internationale de ses entreprises industrielles clés, tout en leur permettant de jouer un rôle de guide et de soutien auprès des autres acteurs économiques pour encourager une prospérité partagée.

Thuy Hà/CVN