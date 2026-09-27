La musique raconte le patrimoine et réveille l’identité de la ville créative

Dans le prolongement de la deuxième édition du Festival Thang Long - Hanoï 2026, le programme artistique contemporain "Connecter le patrimoine - Construire l’avenir" s’est déroulé au Musée de Hanoï, invitant le public à un voyage à travers le courant musical de la capitale, des sonorités traditionnelles aux différents genres de la musique contemporaine.

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Selon Nguyên Thi Ngoc Hoà, directrice du Centre de coordination des activités créatives de Hanoï, contrairement à un spectacle traditionnel, "Connecter le patrimoine - Construire l’avenir" a été conçu comme une œuvre scénique dotée d’une trame narrative continue. L’image d’un train traversant l’espace et le temps emmène le public à travers les grandes étapes de l’histoire musicale de Hanoï, des sonorités folkloriques de l’ancien Thang Long à l’émergence de la musique moderne vietnamienne, en passant par la musique des années de résistance, puis les transformations de la musique pour jeunes, du rock vietnamien et des différents courants de la musique contemporaine.

Le programme est structuré en neuf étapes artistiques qui s’enchaînent et retracent plus d’un siècle d’évolution de la musique hanoïenne : "Les sonorités des origines" ; "L’appel de la musique moderne et l’atmosphère d’avant la Révolution" ; "Les échos de la résistance et l’aspiration à la paix" ; "L’époque des subventions, l’après-subventions et la musique internationale" ; "La vague de la musique pour jeunes et l’essor de la nouvelle musique du Renouveau" ; "L’explosion du rock vietnamien et la démocratisation de la musique" ; "La diversification et les espaces de la musique contemporaine" ; "Le bouleversement à travers le temps et la quête d’identité" ; et "Les souvenirs réunis, une fin qui ouvre sur l’avenir".

Le spectacle s’ouvre sur "Les sonorités des origines", qui ramène le public dans l’univers des maisons communales, des maisons de chant et des anciens marchés de Thang Long, à travers le ca trù, le xẩm et d’autres formes de spectacles folkloriques ayant contribué à façonner la vie culturelle de l’ancienne capitale impériale.

Photo : BTC/CVN

À partir de ce socle, le programme aborde la période de formation de la musique moderne à Hanoï, en recréant l’atmosphère de la vie urbaine et celle de l’intelligentsia formée à l’occidentale à la fin des années 1930. C’est également à cette époque que la musique vietnamienne commence à intégrer de nouvelles influences venues d’Occident, tout en cherchant à préserver l’âme et l’identité vietnamiennes.

Le fil musical se poursuit à travers les années de résistance, la période de division du pays, puis la réunification et la reconstruction. Des chansons associées à plusieurs générations de Hanoïens sont interprétées dans un espace mêlant musique, théâtre, images d’archives, éclairages et effets visuels, dessinant des fragments d’une Hanoï résiliente, riche d’aspirations, mais aussi empreinte de romantisme.

Photo : BTC/CVN

Une partie particulièrement remarquable du programme est consacrée au parcours de la musique hanoïenne pendant la période du Renouveau et de l’intégration internationale. Des souvenirs liés aux cassettes de musique internationale, aux musiques d’Europe occidentale et orientale, jusqu’à l’apparition de la musique pour jeunes, du rock vietnamien, de la pop, de l’indie, du jazz et de l’acoustique, le spectacle retrace les transformations de la vie musicale de la capitale, à mesure que de nouveaux courants culturels influencent de plus en plus les goûts du public et les modes de création.

À travers chacune de ces étapes, la musique n’est pas seulement envisagée comme un courant artistique, mais aussi comme une composante de la mémoire urbaine. Les évolutions de la société, des technologies et des goûts du public se reflètent dans chaque période, témoignant de la vitalité et de la capacité d’adaptation de la musique hanoïenne.

Le point culminant du programme se situe dans l’étape intitulée "Voyage à travers l’espace-temps, quête d’identité culturelle". Le personnage principal se retrouve dans une Hanoï imaginaire après un bouleversement et se trouve confronté à des interrogations sur ses origines. Au cours de ce voyage, les sonorités traditionnelles, notamment le xẩm, deviennent un fil conducteur reliant le personnage à sa mémoire et l’aidant à retrouver son identité culturelle.

Le programme s’achève par une rencontre entre les arts traditionnels et la musique contemporaine. Des sonorités qui semblent appartenir à des époques différentes se retrouvent sur une même scène, créant une image de continuité : "le patrimoine ne se limite pas à la préservation de la mémoire, mais peut devenir une matière première pour la création d’aujourd’hui et de demain".

Photo : BTC/CVN

Autre temps fort : pour la première fois, plusieurs objets musicaux d’une grande valeur historique sont présentés sur scène, notamment une batterie ayant été utilisée lors de la première tournée du groupe Boney M à Hanoï, un amplificateur de basse associé pendant de nombreuses années au RockStorm, un cabinet Marshall 1960 ainsi qu’une guitare ayant servi à l’enregistrement du premier album du groupe Bức Tường.

Ces objets, autrefois conservés comme des témoins de la vie musicale, deviennent ainsi partie intégrante du récit scénique. L’histoire de la musique contemporaine est ainsi racontée à travers à la fois la mémoire matérielle et l’expérience artistique.

Photo : BTC/CVN

Le programme réunit de nombreux artistes, groupes, clubs et communautés créatives de jeunes issus d’établissements scolaires, d’organismes de formation et d’espaces artistiques de Hanoï, notamment le Club artistique du lycée Nhân Chính, le Club Le Stella du collège et lycée Nguyễn Siêu, la communauté The Graduation, le Club de guitare de l’Université de médecine de Hanoï, VP Artist, l’Université FPT, Sa Đà Audio, le groupe Xẩm 48h, le groupe Bèo, SoA Music, entre autres.

Photo : BTC/CVN

La participation de ces communautés créatives de jeunes donne au programme une physionomie riche et diversifiée, tout en témoignant de l’émergence d’un nouveau public qui aborde activement le patrimoine par d’autres moyens. Les jeunes ne sont plus seulement des spectateurs : "ils participent directement à la création et à la représentation, tout en racontant l’histoire culturelle avec le langage de leur génération".

Thu Huong/CVN