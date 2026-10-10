Hanoï accélère et prépare la ville de demain

La capitale vietnamienne mise sur les sciences, les technologies et l’innovation pour renouveler son modèle de croissance. Elle vise une progression à deux chiffres, portée par une économie verte, des infrastructures intelligentes et une intégration internationale renforcée.

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À l’heure où le Vietnam s’engage dans une nouvelle phase de développement, Hanoï fait figure de fer de lance de cette transformation. S’appuyant sur les sciences, les technologies, l’innovation et le numérique, elle entend conjuguer gouvernance modernisée, transition urbaine et croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2030, la ville millénaire ambitionne de devenir une métropole verte, intelligente et moderne, à la fois vitrine culturelle du pays et carrefour d’une intégration internationale accrue. Elle cible notamment une contribution de 57% de la productivité globale des facteurs (PGF) à la croissance, une économie numérique représentant 40% du PIB régional et environ 5 millions de milliards de dôngs d’investissements sociaux. Elle entend également se placer à l’avant-garde de l’innovation, de la transformation digitale, de l’économie verte et de l’économie circulaire.

Pour atteindre ses objectifs, Hanoï construit un nouveau modèle de croissance autour de trois piliers : l’innovation, la productivité et l’économie numérique ; la croissance verte, l’économie circulaire et la sobriété carbone ; enfin, l’intégration régionale, soutenue par des infrastructures modernes.

La capitale entend parallèlement opérer trois mutations majeures : passer d’une croissance fondée sur le capital à une dynamique tirée par la productivité ; d’un modèle porté par les fonds publics à un développement davantage soutenu par l’investissement privé ; et des secteurs traditionnels à une économie de la connaissance.

Pour réussir cette métamorphose, Hanoï dispose d’un atout considérable : la ville concentre à elle seule plus de 70% du potentiel scientifique et technologique du Vietnam. Cet avantage repose sur un réseau dense d’universités, d’instituts de recherche et sur une importante communauté intellectuelle.

L’écosystème d’innovation gagne en profondeur. Il compte 207 entreprises scientifiques et technologiques et 12 start-up bénéficiant d’un accompagnement direct.

Des programmes de formation et de sensibilisation à l’entrepreneuriat innovant contribuent également à diffuser une culture de la créativité et de l’innovation.

La transition numérique constitue un autre levier majeur. Hanoï occupe depuis plusieurs années la première place de l’Indice de transformation numérique (DTI) du pays. Plus de 24,1 millions de pages de dossiers administratifs ont été numérisées et 25 services publics sont désormais accessibles entièrement en ligne. Sur le plan technique, 409 systèmes d’information ont migré vers le centre de données central de la ville, tandis qu’un portail de données ouvertes doit prochainement mettre à disposition plus de 125 jeux de données publics.

Au quotidien, cette transformation s’incarne notamment dans l’application citoyenne iHanoi et le Centre de commandement intelligent (IOC), devenus des instruments clés de la e-gouvernance. Leur objectif est de simplifier les démarches, d’améliorer la gestion publique et de renforcer la transparence de l’action administrative.

Photo : VNA/CVN

Cette ambition s’appuie sur des moyens financiers conséquents. En 2026, Hanoï consacre un budget record de 9.090 milliards de dôngs aux sciences, à l’innovation et à la transition digitale. Pour 2026-2030, sept domaines sont prioritaires : intelligence artificielle, numérique, semi-conducteurs, technologies vertes, santé intelligente, tourisme numérique et agriculture de haute technologie. Des mécanismes de soutien à l’innovation et aux start-up doivent accompagner cette stratégie, de la recherche à la commercialisation des produits.

Cette mutation dépasse le numérique et s’inscrit dans une stratégie globale visant à concilier croissance économique, transition écologique et qualité de vie.

Dans les transports, la capitale remplace progressivement les autobus diesel par des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Le développement du réseau ferroviaire urbain doit réduire la dépendance à la voiture individuelle et limiter les émissions polluantes.

La transition verte est pensée comme un moteur de développement. Selon Dang Huy Dông, président de l’Association pour la transition verte du Vietnam, elle pourrait ajouter plus de 1% à la croissance économique. Combinée à la transformation numérique, cette “double transition” générerait 2 à 3% de croissance supplémentaire.

Ces ambitions reposent sur un nouveau cadre institutionnel : le Plan directeur de la capitale et la Loi sur la capitale de 2026. Ils offrent à Hanoï l’opportunité de promouvoir l’économie verte, l’économie numérique et l’innovation. Les dispositifs incluent le recours au capital-risque, l’expérimentation de mécanismes réglementaires, la valorisation des résultats scientifiques et une gouvernance appuyée sur l’IA et les données. Le développement des hautes technologies et la formation de ressources humaines qualifiées sont également prioritaires.

Photo : VNA/CVN

Pour le Professeur Hoàng Van Cuong, vice-président de l’Association économique du Vietnam, cette évolution marque un changement de paradigme : l’administration doit devenir proactive, concevoir des politiques publiques fondées sur les sciences, les technologies et l’innovation, afin de soutenir une croissance durable et renforcer la compétitivité de la capitale.

Cette approche se traduit déjà dans la gouvernance : la ville expérimente une gestion publique orientée vers les résultats et réoriente le financement de la recherche vers des problématiques concrètes, identifiées à travers 30 enjeux stratégiques.

La réussite repose sur une coopération étroite entre quatre acteurs : l’État, les établissements d’enseignement, les entreprises et les institutions financières. En renforçant ses liens avec les autres localités du pays, Hanoï cherche à inscrire son développement dans une dynamique régionale plus large.

Forte de son patrimoine historique et culturel, la capitale aspire à forger une nouvelle identité urbaine fondée sur l’innovation, la durabilité et la qualité de vie. Les prochaines années seront décisives pour transformer ces orientations en résultats tangibles, au bénéfice des habitants et de l’essor économique.

Huong Giang/CVN