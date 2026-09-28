"Toucher l’automne à Hanoï 2026" fait découvrir aux visiteurs les couleurs de la capitale

Vietnam Airlines a lancé récemment sa campagne annuelle "Toucher l’automne à Hanoï 2026", placée sous le thème "Une saison d’automne - cinq sens - mille émotions". La campagne associe le transport aérien à la gastronomie, à la musique, au sport et aux expériences urbaines, contribuant à renouveler la manière de promouvoir Hanoï durant la plus belle saison de l’année.

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Photo : TITC/CVN

La directrice adjointe de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Thi Hoa Mai, a participé le 18 septembre à Hanoï à la cérémonie de lancement de la campagne "Toucher l’automne à Hanoï 2026".

Cette dernière s’inscrit dans l’accord de coopération pour le développement de la culture et du tourisme pour la période 2025-2030 entre Vietnam Airlines et la ville de Hanoï. Au-delà de la promotion de la destination, la campagne vise à stimuler le tourisme, à accroître le nombre de visiteurs, à prolonger leur durée de séjour et à proposer de nouvelles expériences susceptibles de les inciter à revenir dans la capitale.

"Toucher l’automne à Hanoï 2026" invite les visiteurs à découvrir l’automne à travers les cinq sens. Les activités sont organisées autour de cinq "points de contact", permettant de ressentir Hanoï à travers ses saveurs, ses parfums, sa musique, son rythme et les couleurs de la ville.

Les volets "Toucher les saveurs de l’automne" et "Toucher les parfums de l’automne" proposent notamment le vol spécial "Toucher la lune", à partir du 25 septembre, à l’occasion de la Fête de la mi-automne, ainsi que des saveurs emblématiques de l’automne hanoïen, comme le cốm du village de Vòng, les fruits du dracontomelon mûrs, les kakis mûrs et d’autres produits typiques, proposés dans le cadre du service de restauration à bord.

Dans le cadre de "Toucher les sons de l’automne", le temps fort sera le concert Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert, prévu les 2 et 3 octobre à l’Opéra du lac Hô Guom, qui fera résonner la musique symphonique au cœur de l’espace culturel de la capitale.

De son côté, "Toucher le rythme de l’automne" créera une ambiance dynamique avec des activités sportives et de plein air, notamment la compétition hanoïenne élargie de bateaux-dragons et de planches de stand-up paddle (SUP), organisée les 3 et 4 octobre sur le lac de l’Ouest (Hô Tây).

Photos : VNA/CVN

Enfin, "Toucher les couleurs de l’automne" clôturera cette série d’expériences avec la course communautaire Run for Love, le 25 octobre, qui réunira des milliers de coureurs autour de sites emblématiques du patrimoine et des espaces reflétant la vie moderne de Hanoï.

À noter qu’à partir du 18 septembre, Vietnam Airlines propose une réduction de 10% sur les billets de l’ensemble de ses liaisons intérieures à destination de Hanoï, ainsi que des forfaits de services spécialement conçus pour les visiteurs participant à la campagne. Ainsi, "Toucher l’automne à Hanoï 2026" contribue non seulement à promouvoir l’image de la capitale, mais vise également à créer des produits touristiques riches en expériences, à stimuler l’attractivité de la destination et à renforcer l’attrait de Hanoï sur le marché international.

Le vice-directeur général de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuân, estime qu’avec sa longue histoire, sa richesse culturelle, son patrimoine, sa gastronomie distinctive et son mode de vie urbain singulier, Hanoï dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir une destination particulière dans la région.

Selon Dang Anh Tuân, l’enjeu est de mieux connecter ces atouts, de créer de nouveaux produits, de nouvelles approches et de nouvelles histoires, afin de rapprocher progressivement le transport aérien de la culture, du tourisme, du sport et de la communauté, et de faire émerger des produits touristiques capables de s’inscrire dans la durée et de porter une identité propre à la capitale.

Le directeur du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, Pham Tuân Long, estime que "Toucher l’automne à Hanoï 2026" constituera un nouveau temps fort pour attirer les visiteurs, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de valoriser les richesses historiques et culturelles de la capitale.

Pham Tuân Long a souligné que la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne et la Résolution N°26-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du tourisme afin d’en faire un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère ont défini des orientations et des solutions importantes pour le développement des industries culturelles, des services touristiques et l’attraction de visiteurs à Hanoï.

"La ville s’attache actuellement à concrétiser ces deux résolutions à travers des missions et des solutions concrètes et pratiques. D’ici à la fin de l’année, Hanoï continuera d’organiser de nombreux événements culturels, artistiques et touristiques afin de renforcer l’attractivité de la destination, de promouvoir l’image de la capitale, d’attirer les visiteurs et de favoriser un développement durable du tourisme", a déclaré Pham Tuân Long.

Thu Huong/CVN