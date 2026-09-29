Hanoï impulse le développement du secteur privé

Avec plus de 424.000 entreprises en activité, dont près de 97% relèvent du secteur privé, Hanoï entend renforcer le rôle de cette composante essentielle de son économie. La Résolution 48/2026/NQ-HĐND ouvre ainsi de nouveaux leviers pour alléger les coûts, faciliter l’accès au financement et accompagner les entreprises dans leur transformation.

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Photo : ND/CVN

Le secteur privé occupe une place croissante dans la dynamique économique de la capitale. En 2025, Hanoï a enregistré la création de plus de 32.400 entreprises, restant en tête du pays pour le nombre d’entreprises nouvellement enregistrées.

La tendance s’est poursuivie au cours des huit premiers mois de 2026. Quelque 24.500 nouvelles entreprises ont obtenu leur certificat d’enregistrement, pour un capital déclaré de 472.300 milliards de dôngs, soit une progression respective de 11,5% et 96,9% sur un an. Dans le même temps, 9.100 entreprises ont repris leur activité, en hausse de 22,3%.

Au-delà de ces chiffres, le secteur privé contribue désormais à hauteur d’environ 45 à 50% au produit régional brut (PRB) de la capitale. Il représente également près de 58% de l’investissement social total et génère chaque année près de 80% des nouveaux emplois.

Des besoins encore nombreux

Cette expansion ne doit toutefois pas masquer les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises privées. Les secteurs des sciences et technologies, de l’éducation, de la santé ou encore de l’agriculture de haute technologie ont notamment besoin de dispositifs d’accompagnement adaptés à leurs spécificités.

Pour Mac Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, les entreprises attendent avant tout des mesures concrètes en matière de trésorerie, de crédit, de réduction des coûts de conformité et de simplification administrative.

L’enjeu ne consiste plus seulement à favoriser la création de nouvelles structures, mais également à permettre aux entreprises existantes de consolider leurs activités, de se restructurer et de poursuivre leur développement dans un environnement concurrentiel de plus en plus exigeant.

C’est dans cette perspective que Hanoï a adopté la Résolution 48/2026/NQ-HĐND, conformément notamment au point du paragraphe 8 de l’article 26 de la Loi sur la capitale 02/2026/QH16. Le texte prévoit une série de mécanismes destinés à soutenir les entreprises privées dans des domaines aussi variés que les infrastructures, le financement, les sciences et technologies, la transformation numérique ou encore l’accès aux marchés internationaux.

Les entreprises éligibles pourront notamment bénéficier d’une réduction des loyers ou sous-loyers pour les terrains déjà aménagés dans les zones et complexes industriels ainsi que dans les pépinières technologiques. Un tel dispositif vise à alléger les coûts initiaux et à dégager des ressources supplémentaires pour investir dans les équipements, les infrastructures et l’expansion des activités.

L’accès au financement constitue un autre volet majeur. Les entreprises remplissant les conditions requises auprès du Fonds d’investissement et de développement de Hanoï pourront bénéficier de prêts à taux préférentiels pour l’acquisition de machines et d’équipements, l’adoption de nouvelles technologies, la transition verte et numérique, ainsi que pour les crédits à l’exportation et ceux liés aux chaînes d’approvisionnement.

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Le dispositif couvre également les projets verts et circulaires appliquant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), encourageant ainsi des investissements de long terme et une amélioration de la productivité et de la qualité des produits.

Ouvrir les marchés

L’ouverture internationale constitue également un axe important de la nouvelle politique. La résolution prévoit notamment une prise en charge de 70% des frais de formation à l’étranger consacrée aux marchés internationaux et de mise en relation avec de grandes entreprises internationales, dans la limite de 100 millions de dôngs par entreprise et par an.

Une aide pouvant atteindre le même plafond est également prévue pour couvrir 70% des dépenses liées à la location d’espaces, à la conception et à l’aménagement de stands ainsi qu’au transport des produits exposés lors de foires et salons commerciaux à l’étranger.

Ces mesures doivent permettre aux entreprises de mieux promouvoir leurs marques, d’identifier de nouveaux partenaires, d’élargir leurs débouchés à l’exportation et de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Pour tirer pleinement parti de ces mécanismes, les entreprises sont appelées à examiner attentivement leurs secteurs d’activité et les critères d’éligibilité prévus par la réglementation. Elles doivent également préparer les documents attestant leurs activités productives et commerciales, leur contribution budgétaire, la création d’emplois et l’exercice de leurs responsabilités sociales.

La définition précise des besoins constitue également une étape essentielle, qu’il s’agisse d’accès aux locaux, de financement, d’innovation technologique, de transformation numérique ou verte, ou encore d’expansion sur les marchés étrangers.

Pour les autorités municipales, la connaissance des dispositifs disponibles, conjuguée à une capacité d’innovation et au renforcement des compétences, sera déterminante pour permettre au secteur privé de consolider sa croissance. À terme, cette dynamique doit contribuer à renforcer le tissu économique de la capitale et à accompagner Hanoï sur la voie d’un développement plus moderne, compétitif et ouvert sur le monde.

Thao Nguyên/CVN