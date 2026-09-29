Assurance sociale : Hanoï vise 70% de couverture de la population active d’ici 2030

S'appuyant sur les récentes décisions des autorités nationales et locales, l'Assurance sociale de Hanoï a mis en place un plan d'émulation pluriannuel. Celui-ci vise à mobiliser tout le système municipal autour de l'objectif d'une croissance durable.

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Photo : VNA/CVN

Le mouvement vise à mettre pleinement en œuvre et à concrétiser efficacement les initiatives lancées par le ministère des Finances, l’Assurance sociale du Vietnam et le Comité populaire de la ville. Il entend renforcer le sens des responsabilités, l’innovation et la détermination des cadres et employés de l’ensemble du système municipal d’assurance sociale, afin de contribuer à la réalisation exemplaire des objectifs et missions fixés pour la période 2026-2030.

Cette démarche s’inscrit dans l’objectif d’une croissance rapide et durable de la capitale, avec un taux de croissance annuel moyen du produit régional brut (GRDP) de 11% ou plus sur la période.

Parallèlement, le mouvement entend renforcer le rôle central des politiques d’assurance sociale, d’assurance maladie et d’assurance chômage dans le système de sécurité sociale, consolider le socle social et contribuer à une dynamique de développement socio-économique rapide et durable, au service de l’objectif de Hanoï d’atteindre une croissance du GRDP à deux chiffres.

Élargir la couverture sociale

L’un des axes majeurs du mouvement consiste à atteindre les objectifs d’élargissement de la participation aux régimes d’assurance sociale, d’assurance maladie et d’assurance chômage pour la période 2026-2030.

L’assurance sociale de Hanoï conseille de manière proactive le Comité du Parti de la ville, le Conseil populaire, le Comité populaire et les autorités locales afin d’intégrer les objectifs de couverture en matière d’assurance sociale et d’assurance maladie dans les plans annuels de développement socio-économique, tout en poursuivant l’extension de la couverture de ces régimes.

Les objectifs fixés prévoient un taux de participation de 61% de la population active en âge de travailler à l’assurance sociale d’ici 2028, dont 54% au régime obligatoire, ainsi qu’un taux d’environ 47,9% pour l’assurance chômage et une couverture de 97,3% pour l’assurance maladie.

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2030, l’objectif est d’atteindre ou de dépasser les cibles fixées par l’Assurance sociale du Vietnam et le Conseil populaire de la ville, avec un taux de participation à l’assurance sociale de 70% parmi la population active, dont 60% au régime obligatoire, un taux de 50% pour l’assurance chômage et une couverture maladie de 100% de la population.

Parallèlement aux efforts visant à élargir la couverture, le mouvement d’émulation met l’accent sur le recouvrement des cotisations et la réduction des retards de paiement des assurances sociale, maladie et chômage. L’assurance sociale de Hanoï intensifie les mesures de recouvrement des arriérés et encourage les employeurs à se conformer strictement à la réglementation en vigueur, avec pour objectif de réduire au minimum les retards de paiement annuels.

Traquer les impayés et renforcer les contrôles

Les inspections spécialisées et inopinées auprès des entités qui retardent ou éludent délibérément le paiement des cotisations d’assurance sociale et d’assurance maladie seront renforcées. L’assurance sociale de Hanoï coordonnera également ses actions avec la police, la Confédération du travail, les autorités fiscales, le Service de l’intérieur et le Parquet afin de traiter les infractions à la législation sur l’assurance sociale et de protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs.

La réforme administrative, la transformation numérique et l’application des technologies de l’information constituent également des axes majeurs du mouvement d’émulation.

L’assurance sociale de Hanoï poursuivra l’examen, la réduction et la simplification des procédures administratives relevant de sa compétence. Il entend optimiser les processus de traitement des dossiers, garantir le respect des délais, voire les raccourcir, et éliminer les retards.

Photo : Hoàng Huy/CVN

Parallèlement, elle poursuivra la transformation numérique et élargira l’offre de services publics en ligne de bout en bout, tout en assurant l’intégration, la connexion et le partage des données entre la base de données nationale des assurances et la base de données nationale sur la population, conformément au "Projet 06".

Il s’agit notamment de promouvoir l’utilisation de l’application d’assurance sociale numérique VssID, les transactions électroniques, le paiement en ligne des cotisations d’assurance sociale ainsi que les paiements sans espèces pour le versement des prestations d’assurance sociale et des allocations de chômage.

Le numérique et l’IA au service d’une gestion plus efficace

Le plan fixe également des objectifs précis en matière d’intelligence artificielle (IA), d’analyse des données et d’automatisation. D’ici 2028, l’assurance sociale de Hanoï prévoit de mettre en œuvre au moins deux solutions d’IA destinées à soutenir le pilotage, la gestion et les activités opérationnelles. Elle s’efforcera également de garantir que 100% des systèmes d’information placés sous sa gestion directe disposent d’un niveau de sécurité approuvé et appliquent pleinement les mesures de protection correspondantes.

À l’horizon 2030, l’ambition est de rendre accessibles et exploitables 100% des données partageables via les plateformes nationales et sectorielles d’intégration et de partage des données. L’IA et le Big Data seront systématiquement mobilisés pour analyser les tendances, établir des prévisions, détecter les anomalies, réduire les risques et prévenir à temps les détournements de fonds d’assurance.

Le mouvement d’émulation accorde également une place importante à la réforme des procédures administratives, à l’optimisation des processus opérationnels et à l’amélioration de la qualité des services destinés aux citoyens et aux entreprises.

Des services publics plus simples et accessibles

Photo : VNA/CVN

L’assurance sociale de Hanoï procède à l’évaluation des procédures et propose de supprimer autant que possible celles qui sont inutiles, tout en poursuivant les réformes destinées à simplifier les démarches, à placer les citoyens et les entreprises au centre des services publics et à mettre en place de véritables mécanismes de "guichet unique" entre les différents organismes.

D’ici 2028, l’objectif est de porter à plus de 90% l’indice de satisfaction des organisations et des particuliers à l’égard des services pour l’ensemble des critères d’évaluation, et d’atteindre un taux d’au moins 99,63% de paiements dématérialisés pour les prestations d’assurance sociale et d’assurance chômage.

À l’horizon 2030, l’objectif est de porter l’indice de satisfaction à 95% ou plus et le taux de paiements dématérialisés pour ces prestations à près de 100%.

La restructuration des procédures administratives s’appuiera sur une utilisation généralisée des données numériques, dans le respect du principe selon lequel les citoyens et les entreprises ne doivent pas fournir à nouveau des informations ou documents déjà disponibles dans les bases de données spécialisées ou partagés entre des systèmes interconnectés.

Par ailleurs, l’assurance sociale de Hanoï entend renforcer l’efficacité des inspections, du traitement des plaintes et de la prévention des fraudes portant sur les fonds de sécurité sociale.

D’ici 2028, elle vise notamment à garantir que 100% des inspections relevant de sa compétence soient réalisées et achevées conformément au calendrier et aux procédures établis, que le suivi de la mise en œuvre de 100% des conclusions et recommandations issues des inspections et audits soit assuré, et que 100% des plaintes et signalements relevant de sa compétence soient reçus, classés et traités définitivement dans les délais réglementaires.

Ces objectifs devront être maintenus jusqu’en 2030.

Une communication plus accessible

Photo : VNA/CVN

En matière de communication, le plan prévoit une refonte du contenu, des formats et des méthodes de diffusion, en s’appuyant sur une gamme diversifiée de canaux numériques modernes afin de faciliter l’accès du public et des travailleurs aux informations relatives aux régimes d’assurance.

D’ici 2028, l’objectif est de garantir la diffusion unifiée, synchronisée et en temps opportun de 100% des directives et politiques relatives à l’assurance sociale, à l’assurance maladie et à l’assurance chômage, du niveau de la ville jusqu’aux communes et quartiers. Il est également prévu que 100% des citoyens, travailleurs et entreprises bénéficient d’un accompagnement, de conseils et de réponses adaptés dans le cadre du système multicanal de service à la clientèle de l’Assurance sociale du Vietnam. Par ailleurs, 100% du personnel chargé de la communication à tous les niveaux devront bénéficier d’une formation professionnelle en matière de conseil, d’utilisation de l’IA et de production de contenus numériques.

D’ici 2030, la diffusion rapide et en temps opportun des nouvelles directives et politiques relatives à l’assurance sociale, à l’assurance maladie et à l’assurance chômage auprès de tous les publics concernés devra être maintenue. Une formation approfondie sera également dispensée à 100% des personnels chargés de la communication, portant notamment sur les connaissances professionnelles, la gestion des contenus numériques et les techniques modernes de communication.

La campagne d’émulation sera déployée selon une feuille de route couvrant la période 2026-2030. En 2026, l’assurance sociale de Hanoï publiera un plan de lancement à l’échelle de l’ensemble du système. Durant la période 2026-2028, la campagne sera mise en œuvre en cohérence avec les objectifs annuels de croissance. Les résultats feront l’objet d’évaluations trimestrielles et annuelles, avec un bilan à mi-parcours prévu au troisième trimestre 2028.

Pour la période 2029-2030, une phase d’accélération sera lancée afin de réaliser et de dépasser les objectifs fixés pour les cinq années, avant une évaluation finale au quatrième trimestre 2030.

Transformer les ambitions en résultats

Afin de garantir des résultats concrets, l’assurance sociale de Hanoï demande aux différentes unités d’élaborer des plans de mise en œuvre adaptés à leurs fonctions, à leurs missions et aux critères de la campagne. Elles devront décliner les objectifs généraux en tâches précises, à réaliser sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle, pour chaque service et chaque agent, tout en assurant un suivi régulier de leur avancement.

Fondée sur des objectifs, des tâches et des indicateurs précis, la campagne d’émulation intitulée "Détermination à réussir une croissance durable à deux chiffres" pour la période 2026-2030 est ainsi directement articulée aux missions professionnelles et aux responsabilités des unités et de leurs personnels. Elle vise à faire coïncider les efforts d’émulation avec les résultats effectivement obtenus et à contribuer à la réalisation des objectifs de croissance rapide et durable de la capitale pour la période 2026-2030.

Nguyên Tùng/CVN