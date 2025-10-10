Hanoï

Une table ronde sur le développement durable du tourisme agricole et communautaire

La table ronde intitulée "Développement du tourisme agricole et du tourisme communautaire dans une perspective durable" s’est tenue le 10 octobre à Hanoï, dans le cadre du projet "Formation - Orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable" 2025.

>> Cô Tô, l'émeraude verte du tourisme durable

>> Patrimoine et technologies : Hanoï vers un tourisme durable

>> Hanoï primée pour son tourisme durable

Avec pour objectif de promouvoir un tourisme responsable et respectueux de l’environnement, l’Université de Hanoï (HANU), en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont co-organisé cet événement consacré au développement durable du tourisme agricole et communautaire.

Selon Dang Thi Viêt Hoà, doyenne du Département de français de HANU, le projet a été initié en 2024 par l’Université de Hanoï et l’OIF. En 2025, ce partenariat se poursuit avec une nouvelle phase lancée en août dernier. À ce jour, plus de 500 étudiants de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Huê et Dà Nang ont bénéficié de formations et de visites de terrain. Celles-ci comprennent des cours sur le tourisme durable, des ateliers de création de vidéos de promotion du tourisme responsable, ainsi que des sessions pratiques de sensibilisation environnementale.

"La table ronde d'aujourd’hui constitue la deuxième activité du projet", a précisé Mme Viêt Hoà.

L’événement a réuni des représentants de l’OIF, des experts des organismes publics et des entreprises du secteur touristique, ainsi que 250 étudiants et anciens étudiants issus notamment des filières de français, russe et italien, et une trentaine d’enseignants spécialisés provenant de plusieurs universités.

"Le thème qui nous réunit aujourd’hui est au cœur des préoccupations mondiales. Les récents typhons Bualoi et Matmo, qui ont causé d’importants dégâts au Vietnam, rappellent notre vulnérabilité face aux dérèglements climatiques. Un modèle touristique prédateur, axé sur le profit immédiat, est voué à l’échec. Le tourisme durable, en préservant les écosystèmes et en renforçant la résilience des communautés locales, représente une réponse vitale à ces crises", a affirmé Adjara Diouf, coordinatrice du projet "Promotion du tourisme durable" de l’OIF.

Elle a ajouté : "Cette table ronde explore les opportunités et les défis de ce secteur. La présence des jeunes générations est précieuse : les étudiants portent l’avenir, les experts inspirent par leur expérience, et les enseignants façonnent la relève. Le dialogue entre toutes ces parties est d’une grande richesse".

Un espace d’échanges intergénérationnels

Cette rencontre a permis un échange fructueux entre chercheurs, experts, enseignants et étudiants autour des enjeux du tourisme durable - qu’il soit agricole, écologique ou communautaire. Les discussions ont porté sur les défis actuels et futurs du secteur, ainsi que sur le partage d’expériences concrètes issues de projets déjà mis en œuvre au Vietnam.

Pour Ngô Thi Thu Trang, doyenne de la Faculté de géographie de l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), "le tourisme durable doit aller de pair avec une économie durable, une culture durable, une société durable et la préservation du patrimoine".

En conclusion, Adjara Diouf a souligné : "Les échanges d’aujourd’hui sont riches et inspirants. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où voyager signifie s’enrichir mutuellement, dans le respect et la durabilité. Cette table ronde ouvre la voie à de nouveaux partenariats, au partage de bonnes pratiques et à une impulsion renouvelée pour le tourisme durable francophone".

Texte et photos : Quê Anh/CVN