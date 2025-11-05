Le Vietnam renforce la promotion touristique aux États-Unis

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a organisé le 4 novembre au soir (heure locale), à Washington D.C. le Programme de promotion du tourisme vietnamien, première étape d’une série d’activités menées aux États-Unis pour renforcer la coopération touristique, stimuler les échanges de visiteurs bilatéraux et élargir la mise en relation entre entreprises des deux pays.

>> Une vague de promotions touristiques déferle sur la 1re Foire d’automne 2025

>> Le tourisme médical plébiscité par les visiteurs internationaux et la diaspora à Hô Chi Minh-Ville

>> Les géoparcs mondiaux de l'UNESCO : trésors naturels et leviers du tourisme durable

Photo : VNA/CVN

Aux côtés de l’Autorité nationale du tourisme (ANT), 18 entreprises vietnamiennes de premier plan dans les domaines du voyage, de l’hôtellerie et du transport aérien ont participé à des séances de rencontres B2B, réunissant des centaines d’agences de voyages, d’associations, de compagnies aériennes et de médias américains.

De nombreux partenaires ont salué le fort potentiel touristique du Vietnam, exprimant leur volonté d’élargir les liaisons aériennes, de développer de nouveaux produits et d’intensifier la promotion de la destination Vietnam sur le marché nord-américain.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Thi Hoa Mai, vice-directrice générale de l’ANT, a affirmé qu’avec le message "Vietnam - le monde des expériences exceptionnelles", le pays souhaite offrir aux visiteurs américains des expériences riches et variées, alliant patrimoine, culture, gastronomie, détente et produits touristiques de haute qualité.

Elle a souligné que, depuis la normalisation des relations diplomatiques, le tourisme est devenu l’un des ponts les plus importants entre les deux nations – non seulement sur le plan économique, mais aussi en matière d’échanges culturels et humains, favorisant une meilleure compréhension mutuelle. Les États-Unis figurent aujourd’hui parmi les marchés émetteurs prioritaires du Vietnam, avec près de 623.000 arrivées enregistrées au cours des neuf premiers mois de 2025.

Répondant aux questions de de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Thi Hoa Mai a indiqué que les visiteurs américains se distinguent par un pouvoir d’achat élevé et une durée de séjour moyenne de 12 jours, ce qui en fait une clientèle stratégique pour le secteur touristique vietnamien.

Attirer davantage de touristes américains contribuera non seulement à la croissance du tourisme, mais aussi au développement économique global et à la promotion de l’image du Vietnam à l’international.

Lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a souligné que les relations entre les deux pays n’ont jamais été aussi fortes qu’aujourd’hui. L’année 2025 marque le 50e anniversaire de la fin de la guerre au Vietnam et le 30e de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales, un jalon important pour intensifier les échanges bilatéraux.

Selon lui, au cours des trois dernières décennies, les deux pays ont accompli des progrès remarquables dans tous les domaines. Jadis anciens adversaires, le Vietnam et les États-Unis sont désormais amis, partenaires, et aujourd’hui Partenaires stratégiques intégraux.

Le Vietnam est actuellement le 8e partenaire commercial des États-Unis et un pôle d’attraction pour les investissements américains, avec près de 1.500 projets en activité. Par ailleurs, la communauté de 2,5 millions d’Américains d’origine vietnamienne et les plus de 30.000 étudiants vietnamiens poursuivant leurs études aux États-Unis représentent un lien vivant et dynamique entre les deux peuples.

Le Programme de promotion du tourisme vietnamien aux États-Unis 2025 se poursuivra à New York (le 6 novembre) et à Boston (le 10 novembre). À chaque étape, l’Administration nationale du tourisme présentera les nouvelles politiques, destinations et produits touristiques du Vietnam, axés sur les segments prisés par le marché américain tels que le tourisme balnéaire, le golf, le tourisme MICE (réunions, conférences, récompenses et expositions), le tourisme de bien-être, ainsi que le tourisme patrimonial et gastronomique.

Les spectacles artistiques traditionnels et l’espace d’exposition culturel et touristique vietnamien ont offert aux invités une image vivante et séduisante du pays et de son peuple. À travers ces activités de promotion, de mise en relation d’entreprises et d’échanges culturels, le programme ouvre de nouvelles perspectives de coopération, contribuant à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et américain.

VNA/CVN