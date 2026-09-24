Hanoï fait vivre l’esprit traditionnel de la Fête des enfants

La capitale vietnamienne met à l’honneur la Fête de la mi-automne à travers une série d’activités. Objectif : valoriser le patrimoine, diversifier les expériences et édifier progressivement un rendez-vous culturel à l’identité singulière.

Photos : VNA/CVN

La procession des lanternes de la mi-automne, tradition populaire ancestrale, reste intimement liée aux souvenirs d’enfance et aux retrouvailles familiales des Vietnamiens. Plus qu’un symbole de joie et d’affection, la lumière éclatante des lanternes porte des vœux de chance, de paix et d’espérance.

Cette année, le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm a confié au Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) et du Vieux quartier de Hanoï, en partenariat avec le club “Đình làng Viêt” (Maison commune vietnamienne), des chercheurs culturels, artisans et artistes, l’organisation d’une série d’activités placées sous le thème “Lưu trăng Phố cổ 2026“ (Préserver la lune du Vieux quartier 2026). L’initiative entend relier patrimoine et création contemporaine pour faire rayonner les valeurs vietnamiennes dans un espace vivant dédié aux traditions de la fête.

À travers la recherche, la reconstitution, la création, l’expérimentation et la transmission, le programme vise à renforcer l’attachement à la culture nationale, à nourrir la fierté envers Thang Long - Hanoï et à faire émerger de nouveaux produits fondés sur les valeurs traditionnelles. Il contribue ainsi au développement des industries culturelles et à la promotion de l’image de la capitale.

Point d’orgue des festivités, la procession “Đêm trăng Phố cổ“ (Nuit de lune dans le Vieux quartier) se tient le 25 septembre à 19h00 autour du lac Hoàn Kiêm. Plus de 1.000 participants, répartis en 15 groupes artistiques, feront revivre les traditions de Thang Long - Hanoï à travers danses du dragon et du lion, char de la Lune, lanternes, carpes, plateaux de fruits et objets rituels. Des centaines d’enfants et de jeunes porteront également des lanternes, transformant l’espace piéton en une véritable fête de rue.

La plupart des maquettes et accessoires sont réalisés artisanalement à partir de modèles anciens du Delta du fleuve Rouge, mettant en valeur l’artisanat traditionnel dans un cadre urbain contemporain. Aux côtés des lanternes figurant crabes, poissons, papillons ou lettrés, le club “Đình làng Viêt” présente deux créations inédites inspirées de Tháp Bút (Tour du pinceau) et de Đài Nghiên (Soucoupe à encre), monuments emblématiques du temple Ngoc Son. Leur transformation en lanternes symbolise le lien entre patrimoine, savoir et enfance.

Photo : VNA/CVN

Fabriqués à la main en bois, bambou et papier dó contrecollé, ces lanternes sont équipées d’un éclairage intérieur et portées par des jeunes, qui deviennent ainsi acteurs de la préservation du patrimoine.

Par ailleurs, des scènes inspirées des légendes de Hang Nga (Déesse de la Lune) et de Chú Cuôi (Gardien de buffles), ainsi que des spectacles folkloriques, comptines et danses du lion et du dragon, recréeront l’atmosphère du Têt Trung Thu d’autrefois. Les visiteurs pourront ainsi participer pleinement à une célébration vivante et partagée.

Terre millénaire de civilisation, Hanoï concentre de nombreuses valeurs emblématiques du Vietnam et demeure l’un des lieux où la Fête de la mi-automne reste profondément ancrée. Des anciennes rues artisanales produisant lanternes, masques en papier mâché, têtes de lion ou jouets artisanaux aux villages de métiers en banlieue fournissant bambou, papier, rotin, bois et matières aromatiques, un véritable écosystème culturel s’est formé autour de la saison lunaire.

Photos : VNA/CVN





Mais face aux mutations de la vie moderne et à la domination des jouets industriels, nombre de pratiques et métiers traditionnels liés à la mi-automne s’effacent peu à peu. C’est dans ce contexte qu’a été conçu “Lưu trăng Phố cổ 2026“, pensé non seulement comme une série d’activités festives, mais aussi comme une étape vers la création d’une célébration dotée de sa propre identité à Hanoï. L’ambition : faire vivre un patrimoine pratiqué et transmis, où artisans, chercheurs, habitants et jeunes générations participent ensemble à un espace communautaire porteur de sens.

L’originalité du programme réside dans sa capacité à relier sites, rues artisanales, villages de métiers et jeunesse au sein d’un même ensemble. Chaque lieu raconte une histoire, chaque artisan transmet un savoir-faire, chaque jeune devient un “ambassadeur culturel”, chargé de faire rayonner les traditions à travers les langages créatifs de son époque.

Cette démarche offre une nouvelle chance de renaissance aux métiers qui ont façonné l’identité de Thang Long (ancien nom de Hanoï) : lanternes, masques en papier mâché, figurines en pâte, encens, gâteaux de lune ou objets en bambou et rotin. Elle s’inscrit dans l’orientation de la capitale en faveur du développement des industries culturelles, où le patrimoine est considéré comme une ressource stratégique pour le développement socio-économique.

Photo : BTC/CVN

Transformées en produits de qualité, les valeurs traditionnelles deviennent des expériences originales capables d’attirer habitants et visiteurs, de stimuler le tourisme et l’économie nocturne, tout en soutenant villages de métiers et industries créatives.

Les organisateurs espèrent que “Lưu trăng Phố cổ“ ne sera pas seulement un événement annuel, mais évoluera en symbole culturel de l’automne hanoïen. Chaque année, à la pleine lune du 8e mois lunaire, habitants et visiteurs pourront revenir au lac Hoàn Kiêm pour admirer la lune, participer aux processions, découvrir les arts populaires, expérimenter les savoir-faire artisanaux et apprécier une capitale créative qui préserve ses racines tout en poursuivant son essor.

L’objectif est clair : faire de cette fête un patrimoine vivant, une célébration communautaire emblématique et une marque culturelle forte de la capitale dans sa nouvelle phase de développement.

Le 10 septembre, au Centre culturel et artistique de la rue Hàng Buôm, l’exposition “Lưu trăng“ a marqué le lancement officiel du programme “Lưu trăng Phố cổ“.

L’événement ne s’est pas limité à faire revivre les jouets traditionnels de la mi-automne dans toute leur richesse. Il a aussi mis en lumière l’esprit d’initiative et la créativité des jeunes générations, engagées dans la préservation et la transmission du patrimoine de la capitale.

Ouverte au public jusqu’au 27 septembre, l’exposition illustre le rôle actif des jeunes dans la sauvegarde de la culture nationale. Leur capacité à s’approprier les technologies et les sensibilités esthétiques contemporaines démontre que la préservation du patrimoine se poursuit aujourd’hui à travers des approches nouvelles, plus proches de la vie moderne.

Nguyên Thành/CVN