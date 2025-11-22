Haltérophilie : Lê Van Công, champion paralympique vietnamien, reçoit la Médaille d'Or française

Le 22 novembre au matin, l'ambassade de France au Vietnam et le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville ont remis la Médaille d’Or du ministère français de la Jeunesse et des Sports au champion paralympique vietnamien Lê Van Công.

Lê Van Công, figure emblématique de l’haltérophilie paralympique vietnamienne, s’est imposé malgré un contexte difficile grâce à une volonté hors du commun. Son parcours est jalonné de titres prestigieux et de records du monde.

Sur la scène des Jeux Paralympiques, il est entré dans l’histoire en devenant, en 2016 au Brésil, le premier athlète vietnamien à décrocher une médaille d’or. Il a ensuite confirmé son talent avec une médaille d’argent en 2020, puis une médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024.

Avec cette collection complète - or, argent et bronze, Lê Van Công s’impose comme l’athlète paralympique le plus remarquable du Vietnam. Sa médaille de bronze à Paris lui a valu de nombreux éloges, notamment de la part du pays hôte, la France.

Né en 1984, il avait déjà reçu une lettre de félicitations de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, juste après les Jeux de Paris 2024.

Le 22 novembre, le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Etienne Ranaivoson, lui a remis la Médaille d’Or du ministère de la Jeunesse et des Sports.

M. Ranaivoson a déclaré : "Lê Van Công est véritablement le symbole d’une jeune génération vietnamienne qui refuse de se laisser limiter par les barrières, qu’elles soient physiques, sociales ou matérielles. Il incarne la dignité et la persévérance des personnes handicapées, confrontées chaque jour à des obstacles parfois plus rudes que ceux rencontrés sur un terrain de sport. Il est le symbole d’un Vietnam courageux, travailleur, résilient et qui n’abandonne jamais".

De son côté, Lê Van Công a confié : "Recevoir cette prestigieuse distinction aujourd’hui est une grande fierté personnelle. Dans la vie, j’essaie toujours de garder l’idée que tout ce que les autres peuvent faire, je peux le faire aussi. Cela m’aide à nourrir mon ambition, à persévérer et à réussir dans ma carrière sportive comme dans ma vie".

En marge de la cérémonie, le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville a organisé la "Journée du Rugby Volvic". Cet événement, initié par François Trinh-Duc, ancien international français d’origine vietnamienne et fondateur de l’entreprise sociale Rugby Cùng Nhau, a réuni plus de 160 enfants, âgés de la 2ᵉ à la 5ᵉ année, issus d’orphelinats et de centres éducatifs de la ville.

Encadrés par d’anciens joueurs français et des élèves des écoles françaises de Hô Chi Minh-Ville, les enfants ont partagé un moment sportif et convivial. Les barrières linguistiques se sont effacées au profit d’un langage universel : l’amour du sport, et plus particulièrement la passion du rugby.

Texte et photos : Quang Châu/CVN