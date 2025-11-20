Mizushima et Ling gardent leur titre au BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quôc

Dans une arrivée qui a prouvé que la ténacité reste la clé du succès, Kenshin Mizushima a repris le titre général tandis que Ling Er Choo s’est imposée chez les femmes lors du BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quôc, dernière épreuve de triathlon de la saison dans la province de An Giang.

Le Japonais Mizushima, vainqueur de l’édition 2023, a franchi la ligne d’arrivée en premier en 4 h 6 min 55 s, prolongeant ainsi sa série de victoires après son triomphe à l’IRONMAN 70.3 Dà Nang 2025 en mai.

Le Singapourien Alex Thio a terminé deuxième en 4 h 15 min 15 s et l’Allemand Marcel van Oudtshoorn a pris la troisième place en 4 h 22 min 20 s.

"De retour à Phu Quôc après ma victoire en 2023, je m’étais fixé un objectif encore plus ambitieux, et je suis très heureux d’avoir réitéré ma meilleure performance cette année", a déclaré Mizushima.

"Le soutien des spectateurs et le professionnalisme de l’organisation m’ont donné une énergie incroyable pour me surpasser et terminer la course en donnant le meilleur de moi-même".

Chez les femmes, Ling, de Singapour, a conservé son titre de championne en bouclant la course en 4 h 48 min 04 s.

L’Australienne Hannah Gibson et l’athlète vietnamienne Hanh Nguyên ont complété le podium, terminant respectivement deuxième et troisième avec des temps de 4 h 49 min 54 s et 4 h 50 min 32 s.

La semaine de l’IRONMAN 70.3 Phu Quoc s’est conclue par une série de performances remarquables, témoignant de la croissance continue et de la pérennité croissante de la communauté vietnamienne du triathlon.

Cette édition a enregistré une hausse de près de 25% de la participation des athlètes vietnamiens par rapport à 2024, marquant une étape importante dans le développement de l’écosystème des sports d’endurance du pays.

Plus de 2.000 athlètes de 60 pays et territoires ont participé, créant une ambiance de course dynamique et très compétitive. Le tournoi a également été marqué par le retour surprise de Mark Allen, sextuple champion du monde IRONMAN, près de 30 ans après sa retraite.

Parallèlement, Nguyên Thi Anh Viên, 25 fois championne de natation des Jeux d’Asie du Sud-Est, a également fait les gros titres avec son impressionnant retour sur deux épreuves consécutives au Sunrise Sprint et à l’IRONMAN 70.3 Phu Quoc.

Des conditions de course optimales, le soutien enthousiaste des spectateurs et la détermination de chaque athlète ont une fois de plus confirmé le statut de Phú Quốc comme destination de choix pour la communauté IRONMAN en Asie.

"Le BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quôc est devenu un événement sportif international phare, renforçant l’image de Phu Quôc et confirmant sa position de destination mondiale pour le sport et le tourisme", a déclaré Trân Nguyên Ba, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de An Giang.

"Cet événement s’inscrit parfaitement dans la vision de la ville de devenir un pôle international durable où la culture, le sport et le tourisme prospèrent de concert. Les autorités locales restent pleinement engagées auprès des organisateurs et des partenaires pour faire de Phu Quôc une destination sportive et touristique de premier plan en Asie du Sud-Est", a-t-il indiqué.

Rob Zamacona, directeur général de Sunrise Events Vietnam, l’organisateur, a décrit le tournoi comme un événement sportif de classe mondiale et un parcours enrichissant qui permet à chaque membre de la communauté de découvrir et de développer son potentiel grâce au pouvoir du sport. "Nous sommes fiers de voir l’esprit du dépassement de soi se refléter avec autant de force chez chaque athlète et à chaque passage de la ligne d’arrivée".

VNA/CVN