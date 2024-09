Jeux paralympiques 2024 : Lê Van Công médaillé de bronze

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a atteint le 4 septembre son objectif des Jeux paralympiques de Paris, grâce à la seule médaille glanée durant la compétition par le powerlifteur Lê Van Công en moins de 49 kg à la Porte de La Chapelle.

Dans une compétition palpitante, le sportif a parfaitement entamé son concours en soulevant 171 kg à son premier essai. Mais ses espoirs de reconquérir l’or de même qu’à Rio 2016 sont partis en fumée lorsqu’il a faibli au cours des deuxième et troisième tentatives.

Pour ce détenteur du record du monde qui n’était pas complètement remis de ses blessures, cette médaille de bronze n’est pas à la hauteur de ses espoirs de conquête d’un triplé historique dans l’arène paralympique.

Doyen de la sélection nationale

Avant les Jeux paralympiques de Paris 2024, Lê Van Công, âgé de 40 ans, détenait le record du monde dans la catégorie des 49 kg. Lors des championnats du monde qui ont eu lieu au Mexique en 2017, il a assuré une barre à 183,5 kg. Il a également établi le record de poids individuel le plus lourd jamais soulevé en compétition paralympique, de 183kg, à Rio de Janeiro, au Brésil, en 2016.

C’est le Jordanien Omar Sami Hamadeh Qarada qui a une fois de plus démontré sa domination chez les hommes en défendant sa médaille d’or paralympique de Tokyo 2020 avec une barre à 181 kg à son troisième essai, tandis que le Turc Abdulla Kayapinar a surpris en remportant l’argent grâce à une barre à 180 kg.

Photo : VNA/CVN

Le powerlifteur vietnamien originaire de la province de Hà Tinh (Centre) a désormais complété sa collection de médailles en participant aux Jeux paralympiques pour la quatrième fois. Après avoir remporté l’or aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro 2016 et l’argent à Tokyo 2020, il ajoute une médaille de bronze à son palmarès lors de ces Jeux paralympiques de Paris 2024.

Le 5 septembre, le vice-directeur de l’Autorité du sport du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et chef de la délégation des handisportifs du Vietnam, Nguyên Hông Minh, a remis une prime immédiate au powerlifteur Lê Van Công. Le montant de la récompense pour la récente médaille de bronze obtenue s’élève à 235 millions de dôngs, comprenant : 85 millions de dôngs conformément au décret N°152/2020 du gouvernement, 100 millions de la part du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et 50 millions provenant de sponsors.

Fruit d’efforts inlassables

Lors de la cérémonie de remise des prix, M. Minh a exprimé sa joie et a souligné que cette performance était le fruit d’un effort considérable de l’athlète, qui a dû s’entraîner tout en suivant un traitement pour une blessure à l’épaule.

Félicitant les réalisations de Lê Van Công, il a encouragé les athlètes à poursuivre leur préparation pour les grandes compétitions à venir, en espérant obtenir de meilleurs résultats aux prochains Jeux paralympiques.

L’épreuve de para haltérophilie est entrée au programme des Jeux paralympiques dès 1964, mais a évolué au cours du temps. Depuis 1984 et les Jeux de Los Angeles, c’est un concours de développé couché, ou powerlifting, qui attend les concurrents. L’épreuve féminine a fait son entrée aux Jeux en 2000 à Sidney, en Australie.

L’haltérophilie aux Jeux paralympiques est ouverte à tous les concurrents ayant une limitation fonctionnelle au niveau des membres inférieurs ou des hanches les empêchant de soulever une barre debout. Le développé couché s’effectue ainsi sur un banc en position allongée, et comme pour une compétition d’haltérophilie classique l’athlète choisi le poids qu’il veut soulever.

Il dispose de trois essais pour soulever le poids le plus important possible, et ne peut augmenter le poids qu’au fur et à mesure des essais. C’est le sportif ayant soulevé le poids le plus important qui remporte l’épreuve. Chaque essai est observé par trois juges, qui valident ou non l’essai de l’athlète qui doit abaisser la barre au niveau de sa poitrine puis la soulever au dessus de lui avec les bras tendus et les coudes verrouillés.

Rencontre avec des athlètes paralympiques à Paris L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, s’est rendu le 7 septembre au village olympique, en banlieue de Paris, pour rencontrer la délégation vietnamienne en compétition aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Nguyên Hông Minh, chef de la délégation vietnamienne, a affirmé que les athlètes avaient atteint leurs objectifs, le powerlifteur Lê Van Công ayant décroché une médaille de bronze. Bien que d’autres handisportifs n’aient pas remporté de médailles, ils ont réalisé des performances admirables, plusieurs se classant dans le Top 5 mondial et un dans le Top 7. L’ambassadeur Dinh Toàn Thang a salué les efforts des handisportifs, notant que leurs succès étaient source de fierté non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour le peuple vietnamien, tant au pays qu’à l’étranger. Offrant à la délégation un cadeau significatif, il a espéré qu’ils continueraient à exceller sur les scènes mondiales et régionales. Plus tard dans la journée, les handisportifs vietnamiens se sont rendus au Centre culturel vietnamien en France pour déposer des bâtonnets d’encens sur l’autel de l’Oncle Hô et ont rencontré des membres de la communauté vietnamienne en France.

Phuong Nga - VNA/CVN