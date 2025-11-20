Le Vietnam gagne une place au dernier classement mondial FIFA

L’équipe nationale masculine de football du Vietnam a gagné une place et se hisse au 110 e rang du dernier classement FIFA, selon l’instance dirigeante du football mondial.

Selon le dernier classement publié le 19 novembre, le Vietnam se classe désormais 20e en Asie et 2e en Asie du Sud-Est, derrière la Thaïlande.

Fait intéressant, cette progression est d’autant plus remarquable que la victoire 2-0 contre le Laos lors des qualifications pour la Coupe d’Asie 2027 n’a pas rapporté de points. Ces points seront pris en compte lors de la prochaine mise à jour du classement FIFA.

La progression du Vietnam s’explique par le recul d’autres équipes, notamment le Kenya et la Tanzanie, au classement mondial.

Les cinq meilleures équipes d’Asie sont le Japon (18e mondial), l’Iran (20e), la République de Corée (22e), l’Australie (26e) et l’Ouzbékistan (50e).

Le Brésil gagne deux places, l’Espagne toujours leader

Les principales modifications au sommet du classement concernent le Brésil (5e, +2) - qui gagne deux places au détriment du Portugal (6e, -1) et des Pays-Bas (7e, -1) – et l’Italie (12e, -3), sortie du Top 10.

De son côté, la Croatie (10e, +1) fait son retour parmi les dix premiers, alors que le Top 4 reste inchangé comparé au mois dernier avec un quatuor composé de l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre.

Un peu plus bas, deux des hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA™ échangent quasiment leurs positions, les États-Unis (14e, +2) prenant la place du Mexique (15e, -1). Les Stars and Stripes et El Tri sont par ailleurs les deux formations les mieux classées de la Concacaf.

Au sein du Top 50, les plus grandes progressions sont à mettre au crédit du Nigeria (38e, +3), de la Tunisie (40e, +3) et de l’Ouzbékistan (50e, +5), qui revient dans cette zone du tableau pour la première fois depuis neuf ans (octobre 2016).

La sélection d’Asie centrale fait en outre partie de celles ayant gagné cinq rangs, à l’instar des Philippines (136e, + 5), du Turkménistan (137e, +5) et de Malte (161e, + 5). Enfin, le Kosovo (80e, +4) continue à grappiller des places et atteint de nouveau le meilleur classement de son histoire, tout en conservant ses chances de terminer 2025 en ayant signé la meilleure progression de l’année.

VNA/CVN