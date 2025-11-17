Le Vovinam renforce son rôle d’ambassadeur culturel en Europe

Le Championnat Trân Huy Phong 2025 et l’Examen international de maître, qui se sont déroulés les 15 et 16 novembre à Paris, ont confirmé l’influence croissante du Vovinam - Viêt Vo Dao (un art martial traditionnel vietnamien) en tant que pont culturel dynamique entre le Vietnam et les communautés internationales.

Organisé par le Centre culturel du Vietnam en France, et la Fédération Vovinam Viêt Vo Dao France, cet événement a réuni 320 pratiquants et 31 maîtres venus de France, de Belgique, des Pays-Bas et de nombreux autres pays européens.

Le championnat a servi à la fois de cadre à la compétition et d’occasion de rendre hommage au regretté grand maître Trân Huy Phong, figure emblématique du développement du Vovinam au Vietnam et dans le monde.

Le programme de deux jours comprenait des examens de niveau maître, des qualifications et des finales, des démonstrations techniques et des échanges au sein de la fédération. Les performances et les combats ont été salués pour leur qualité technique, leur esprit sportif et leur adhésion à la philosophie "Esprit sportif - Solidarité - Honnêteté - Noblesse - Progrès".

Selon le grand Maître Trân Nguyên Dao, président du Conseil mondial des maîtres, une vingtaine de clubs venus de toute la France ont participé à l’événement cette année, les athlètes étant majoritairement européens. Ceci témoigne du rayonnement culturel et de l’importance des arts martiaux vietnamiens en Europe.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Dinh Ngoc Duc, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, a souligné que le vovinam n’est pas seulement un art martial, mais une composante essentielle de la culture vietnamienne. Il est devenu un outil important de diplomatie culturelle, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple à l’étranger.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a également salué les efforts de la communauté de vovinam pour la diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes.

Depuis 1975, le Vovinam s’est épanoui en France grâce à des générations de maîtres dévoués. Aujourd’hui, de jeunes instructeurs continuent de développer sa pratique, en faisant un sport et une activité culturelle populaires en Europe.

Pour de nombreux pratiquants, l’attrait du Vovinam réside dans son alliance d’entraînement physique, d’autodéfense, de techniques d’armes traditionnelles et d’une philosophie d’altruisme.

