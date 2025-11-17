Lê Quang Liêm frôle l’exploit à la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025

Le grand maître vietnamien Lê Quang Liêm a vu sa belle aventure s’arrêter à la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025 après sa défaite face à l’Allemand Alexander Donchenko lors des départages de la 5 e ronde.

Photo : FIDE/CVN

Lors de la cinquième ronde contre le grand maître allemand Alexander Donchenko (Elo 2641), Lê Quang Liêm, avec les blancs, dominait initialement les parties rapides.

Cependant, après deux manches très disputées, les joueurs restèrent à égalité (2-2) et durent disputer des parties de départage supplémentaires sous une cadence de 10+10 secondes. Aucun des deux ne parvint à prendre l’avantage, le score restant à 3-3.

La rencontre se poursuivit alors en blitz pour départager les équipes. La première partie se solda par une nouvelle nulle, mais dans la seconde, Lê Quang Liêm commit une erreur cruciale, permettant à Donchenko de remporter la victoire après 48 coups.

Le score final fut de 4,5 à 3,5 en faveur de l’Allemand, mettant fin aux espoirs de Lê Quang Liêm d’atteindre les quarts de finale. Malgré cette défaite, il empocha 25.000 dollars de prix pour sa performance.

La Coupe du monde d’échecs 2025, joué entre le 31 octobre 2025 et le 27 novembre 2025 à Goa en Inde, réunit 206 joueurs dans un format à élimination directe, avec une dotation totale de 2 millions de dollars. Le vainqueur recevra 120.000 dollars.

VNA/CVN