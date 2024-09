Jeux paralympiques de Paris

L'ambassadeur de France remet une lettre de félicitations à Le Van Công

La rencontre s'est déroulée au Centre national d'entraînement sportif de Hô Chi Minh-Ville. Lors de cette occasion, l'ambassadeur Olivier Brochet a salué les efforts remarquables de l'haltérophile Lê Van Công, qui a réussi à décrocher cette précieuse médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2024.

"Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ne sont pas seulement une réussite sportive pour la France, ils contribuent également à promouvoir l'esprit de dépassement des athlètes en situation de handicap. Le peuple français, passionné de sport, a suivi et soutenu les Jeux paralympiques avec le même enthousiasme que les Jeux olympiques. Je remercie Lê Van Công d'avoir partagé de si belles images, incarnant l'esprit de persévérance et inspirant confiance à tous", a déclaré l'ambassadeur.

Il a également exprimé son souhait de voir se renforcer la coopération entre le Vietnam et la France dans le domaine du sport, ajoutant qu'il enverrait bientôt une lettre au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam afin de proposer des axes de collaboration pour l'avenir.

Le représentant du Centre national d'entraînement sportif de Hô Chi Minh-Ville, Pham Thanh Tu, a rappelé que Lê Van Công a brillamment remporté une médaille de bronze en haltérophilie aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Âgé de 40 ans, Le Van Công possède un palmarès impressionnant : médaille d'or aux Jeux paralympiques de 2016, médaille d'argent en 2020 et médaille de bronze en 2024.

Grâce à ces performances, Lê Van Công devient officiellement le premier athlète vietnamien à remporter des médailles lors de trois éditions consécutives des Jeux paralympiques. Un accomplissement majeur pour lui et pour le sport paralympique vietnamien.

Lê Van Công a tenu à exprimer sa gratitude envers l'ambassade de France au Vietnam, et particulièrement envers l'ambassadeur, pour l'attention accordée aux sports vietnamiens. "Votre visite aujourd'hui est un grand encouragement pour tous les athlètes et entraîneurs du centre", a-t-il déclaré. Il a également exprimé l'espoir que de nouvelles opportunités de coopération sportive entre le Vietnam et la France se développeront à l'avenir.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Olivier Brochet a remis à Lê Van Công une lettre de félicitations pour sa réussite, expliquant qu'il s'agit d'une tradition française d'honorer les athlètes qui accomplissent des performances exceptionnelles.

Enfin, l'ambassadeur a exprimé sa reconnaissance envers les athlètes vietnamiens et a formulé le souhait de voir Lê Van Công continuer à briller lors des Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles (États-Unis).

Quang Châu/CVN