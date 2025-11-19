Le Vietnam bat le Laos 2-0 en qualifications pour la Coupe d'Asie 2027

Le Vietnam a remporté une victoire 2-0 face au Laos lors du match retour des qualifications pour la Coupe d'Asie 2027, disputé au stade Chao Anouvong de Vientiane le 19 novembre au soir.

Photo : VNA/CVN

La première mi-temps s'étant soldée par un score nul et vierge, le sélectionneur Kim Sang-sik a procédé à quatre changements en attaque : Xuân Son, Tuân Hai, Gia Hung et Hai Long ont remplacé Tiên Linh, Thanh Long, Van Dô et Van Vi.

Naturaliste, Xuân Son, de retour après dix mois d'absence pour cause de blessure, a fait son grand retour.

Le Vietnam a débloqué le score à la 68e minute grâce à un penalty transformé par Xuan Son, portant ainsi son total à huit buts en seulement six sélections.

Dans les arrêts de jeu (90+3), Tiên Anh a adressé un centre précis que le gardien lao n'a pas réussi à maîtriser. Tuan Hai a profité de l'occasion pour inscrire un retourné acrobatique spectaculaire et sceller la victoire 2-0 du Vietnam.

Grâce à ce résultat, l'équipe du sélectionneur Kim Sang-sik a atteint son objectif de points avant le match décisif contre la Malaisie, à domicile l'année prochaine, qui déterminera la qualification du Vietnam pour la phase finale de la Coupe d'Asie 2027.

VNA/CVN