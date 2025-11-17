Le Vietnam puissance 7 aux Championnats d’athlétisme U18 et U20 d’Asie du Sud-Est

L’équipe vietnamienne d’athlétisme a remporté 7 médailles d’or après deux jours de compétition aux 17 es Championnats d’athlétisme U18 et U20 d’Asie du Sud-Est qui se déroulent actuellement en Indonésie.

Photo : BTC/CVN

Dimanche 16 novembre, Pham Xuân Tiên a décroché l’or au saut en longueur masculin dans la catégorie des moins de 20 ans, avec un saut impressionnant de 7,30 m.

L’athlète vietnamien a devancé le Malaisien Adam Haqimi Bin Az (7,25 m) et l’Indonésien Steefen Mahuse (7,18 m).

Avant Pham Xuân Tiên, les médaillés d’or vietnamiens étaient Hoàng Thi Ngoc Anh (1.500 m féminin), Luong Thi Hông Diêm (lancer de javelot), Bùi Ngoc Duy (lancer de poids), Nguyên Tân Khiêm (lancer de javelot), Nguyên Xuân An (400 m masculin) et Lê Thi Nhu Quynh (saut en longueur féminin).

Les athlètes vietnamiens ont remporté 7 médailles d’or, 9 d’argent et 5 de bronze, occupant provisoirement la première place du classement des médailles.

L’Indonésie, pays hôte, et Singapour se sont classés respectivement deuxième et troisième.

Lors de l’édition 2024, l’équipe vietnamienne s’est classée troisième au tableau des médailles, avec 8 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze.

Les 17es Championnats d’athlétisme, importants pour le développement de l’athlétisme et de l’écosystème sportif dans la région, se dérouleront du 15 au 18 novembre au stade d’athlétisme de Madya, en Indonésie.

Ils permettront aux athlètes de se préparer aux compétitions régionales et internationales, telles que les Jeux d’Asie du Sud-Est, les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques.

VNA/CVN