Football féminin : Melbourne City domine, Hô Chi Minh-Ville file tout de même en quarts

Le club féminin de Hô Chi Minh-Ville s’est qualifié pour les quarts de finale du Championnat de football d’Asie des clubs féminins 2025-2026, malgré une défaite 3-0 face à Melbourne City (Australie) lors de la dernière journée du groupe A, mardi soir 18 novembre au stade Thông Nhât.

Photo : Tuân Huu/TT/CVN

Déjà assurées de leur place en phase à élimination directe avant le coup d’envoi, les deux équipes, victorieuses de leurs deux premiers matchs, s’affrontaient pour déterminer la première place du groupe.

Melbourne City a fait preuve d’une supériorité technique et physique dès l’entame du match. Les Australiennes ont rapidement pris l’ascendant, s’appuyant sur leur vitesse et un pressing intense qui a mis en difficulté la défense vietnamienne.

Dès la 40e seconde, McNamara a profité d’une confusion dans la surface pour ouvrir le score. À la 4e minute, Apostolakis a doublé la mise d’une superbe frappe lointaine, exploitant une erreur de relance de la défenseure étrangère Maria Khan. À la 40e minute, Melbourne City a porté le score à 3-0 grâce à une action collective conclue par McMahon.

La rencontre s’est conclue sur le score de 3-0. Melbourne City a terminé en tête du groupe A avec 9 points sur 9, tandis que le club vietnamien s’est classé deuxième avec 6 points.

