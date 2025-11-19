Ninh Binh accueillera les premiers Championnats nationaux de kendo

La province de Ninh Binh (Nord) accueillera les premiers Championnats nationaux de kendo du 20 au 23 novembre avec la participation de 250 athlètes issus de 23 clubs de kendo du pays.

Photo : VKF/CVN

Organisés par la Fédération vietnamienne de kendo (VKF), ces championnats proposeront un programme complet comprenant des stages de perfectionnement, des examens de passage de grade accrédités par la Fédération internationale de kendo (FIK) et des compétitions de combat.

Le 20 novembre, un séminaire spécialisé sera organisé sur les standards techniques de base et avancés, les mises à jour concernant les règles de compétition et la gestion des matchs, ainsi que sur la méthodologie d’entraînement basée sur les principes de la FIK.

Ce séminaire offrira également aux clubs de kendo l’opportunité d’échanger leurs expériences en matière d’organisation, d’entraînement, de détection des talents et de développement des athlètes.

L’examen de passage de grade aura lieu le 21 novembre, sous la supervision de Higashi Yoshimi Sensei, entraîneur-chef de l’équipe japonaise de kendo aux 19es Championnats du monde de kendo. L’examen se déroule selon un processus transparent comprenant la vérification des documents, l’examen d’éligibilité, l’évaluation technique et l’annonce des résultats.

Les combats d’entraînement auront lieu les 22 et 23 novembre, conformément aux règles de la VKF et de la FIK. Des zones entièrement équipées seront mises à disposition pour l’échauffement, la compétition, l’arbitrage et l’assistance médicale, ainsi qu’un système structuré de gestion des réclamations et des problèmes techniques.

Le système de planification, de tirage au sort et de gestion des résultats garantit la continuité des compétitions et permet aux équipes d’élaborer leurs stratégies et leur préparation physique.

Ces championnats visent à harmoniser le niveau de compétence des athlètes, des entraîneurs et des arbitres selon les critères de la FIK. En unifiant les normes techniques, les méthodes d’entraînement et la gestion des compétitions, le kendo vietnamien disposera d’une base solide pour progresser sur la scène régionale et internationale. Ils ont également pour objectif de développer le kendo à l’échelle nationale, en encourageant la création de nouveaux clubs et en formant la prochaine génération d’athlètes.

Le kendo est la version moderne du kenjutsu (techniques du sabre), l'escrime au sabre à deux mains pratiquée autrefois au Japon par les samouraïs. Dans sa version moderne, le kendo n'est pas seulement un art martial mais est également un sport de compétition, aujourd'hui largement pratiqué au Japon.

Le kendo ne se résume toutefois pas à un simple ensemble de techniques et de tactiques du combat au sabre. Il comprend également un volet spirituel. Le kendo permet à ses pratiquants de développer leur force de caractère et leur détermination.

Bien que relativement récent au Vietnam, le kendo connaît une croissance rapide. Début janvier 2025, la VKF a été officiellement créée, marquant une étape importante dans l’organisation et la promotion de ce sport. Aujourd’hui, de nombreux clubs de kendo existent dans tout le pays, avec environ 10.000 kendokas.

VNA/CVN