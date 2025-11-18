Le président du Sénat tchèque entame sa visite officielle au Vietnam

Le président du Sénat du Parlement de la République tchèque, Milos Vystrcil, est arrivé mardi 18 novembre après-midi à Hô Chi Minh-Ville pour entamer une visite officielle au Vietnam, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, du 18 au 22 novembre.

Milos Vystrcil a été accueilli à l'aéroport international de Tân Son Nhât par, entre autres, Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Dôn Tuân Phong, vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l'Assemblée nationale, et Nguyên Minh Quê, directeur adjoint du Département municipal des relations extérieures.

Photo : VNA/CVN

Cette visite officielle revêt une signification particulière, soulignant la politique étrangère vietnamienne d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, ainsi que son engagement dans une intégration internationale intégrale, approfondie et efficace. Elle met en lumière le rôle crucial de la coopération parlementaire comme l'un des piliers importants des relations bilatérales, et réaffirme la volonté des deux nations d'intensifier leurs échanges et de hisser les liens Vietnam- République tchèque vers une nouvelle hauteur.

VNA/CVN