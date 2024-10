Hai Phong projette de construire une nouvelle zone économique côtière

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°45 du Politburo, datée du 24 janvier 2019, sur l’édification et le développement de la ville de Hai Phong d’ici 2030, avec vision jusqu’en 2045, la ville concentre ses efforts sur sa zone économique de Dinh Vu-Cat Hai et ses zones industrielles.

Établie en 2008 par décision du Premier ministre, la zone économique de Dinh Vu-Cat Hai s’est rapidement imposée comme un moteur de croissance pour Hai Phong. Selon les données fournies par le Comité de gestion de la zone économique de la ville, Dinh Vu-Cat Hai a attiré près de 32 milliards d’USD d’investissements, dans plus de 300 projets, tant nationaux qu’étrangers. Actuellement, son taux de remplissage dépasse 80%, tandis que les zones industrielles de Tràng Duê et Minh Phuong-Dinh Vu affichent un taux de remplissage de 100%.

Une ville dynamique

Des investisseurs de renom, intégrés dans la chaîne de valeur mondiale, sont également présents, notamment le Groupe LG avec un investissement de plus de 8,2 milliards d’USD, le complexe automobile VinFast avec 7,6 milliards d’USD, l’usine Bridgestone avec 1,2 milliard d’USD, ainsi que la société Regina Miracle International et Pegatron, respectivement 1 milliard et près de 900 millions d’USD.

Selon Lê Tiên Châu, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, les zones économiques et industrielles ont joué un rôle clé dans la transformation de Hai Phong en une ville pionnière dans le processus d’industrialisation et de modernisation du pays. L’économie municipale a enregistré une croissance à deux chiffres pendant neuf années consécutives, avec un taux de croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) atteignant 12,6% par an entre 2019 et 2023, soit 2,44 fois la moyenne nationale et 1,74 fois celle de la période 2014-2018. En outre, Hai Phong continue d’élargir son échelle économique, se classant au deuxième rang dans la région du delta du fleuve Rouge, après la capitale Hanoï.

Lê Tiên Châu a annoncé que la ville vise à se positionner en tête du pays dans l’industrialisation et la modernisation, conformément à la Résolution N°45 du Politburo. Pour atteindre cet objectif, Hai Phong concentre ses efforts sur le développement industriel, l’amélioration de ses infrastructures et la création d’une nouvelle zone économique côtière au sud.

Expansion vers le sud

Lê Trung Kiên, directeur du Comité de gestion des zones économiques de Hai Phong, a précisé que la zone économique de Dinh Vu-Cat Hai est actuellement occupée à plus de 80%, limitant ainsi les possibilités d’attirer de nouveaux investissements, surtout pour des projets de grande envergure. Face à cette situation, la ville a obtenu l’autorisation du gouvernement pour développer une zone économique côtière au sud.

Cette nouvelle zone économique exploitera également le potentiel de la route côtière en construction, favorisant un développement socio-économique plus rapide des localités environnantes et apportant une impulsion à l’ensemble de la ville.

Selon Lê Trung Kiên, les ministères et agences centrales soutiennent actuellement le développement de cette zone économique, et des investisseurs étrangers de grande envergure envisagent également d’y déployer des projets.

La ville espère voir le projet de zone économique côtière au sud se concrétiser rapidement, devenant ainsi un pilier essentiel de son économie. Cela témoigne de la volonté du Parti municipal d’affirmer le rôle de Hai Phong comme moteur de développement du delta du fleuve Rouge et même du pays, conformément aux Résolutions N°30 et N°45 du Politburo concernant la construction et le développement de Hai Phong jusqu’en 2030, avec vision à l’horizon 2045.

