Hai Phong se joint à l’effort national de lutte contre la pêche INN

La ville de Hai Phong (Nord) intensifie ses mesures concertées pour renforcer la gestion publique, sensibiliser, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Quang Binh renforce la surveillance des ports pour lutter contre la pêche INN

>> Efforts déployés pour mettre fin à la situation des navires de pêche de la catégorie des "3 Non"

>> Quang Binh lance une campagne contre la pêche INN

Photo : Dinh Huong/VNA/CVN

La ville portuaire se joint ainsi à l’effort national contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin d’obtenir au plus tôt le retrait du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) sur l’exportation des produits de la pêche du Vietnam.

Selon les statistiques du Comité populaire municipal, jusqu'à la fin octobre, la ville comptait 887 navires de pêche d’une longueur de coque de 6 m ou plus mis à jour sur le système VnFishbase.

Selon le sous-département des pêches de Hai Phong, la ville a travaillé activement avec les localités du pays pour résoudre le problème des bateaux de pêche "trois non" qui ne sont pas correctement enregistrés, ne possèdent pas de permis de pêche ou ne possèdent pas de certificats d’inspection.

Au 23 octobre, les 143 bateaux de pêche "trois non" de la ville avaient achevé leur enregistrement, leur licence et la mise à jour de leurs informations dans le système VnFishbase.

Du 20 décembre 2023 au 23 octobre 2024, les autorités compétentes ont traité 132 infractions administratives, infligé une amende totale de plus de 2 milliards de dôngs (78.900 USD).

Pour s’assurer des solutions efficaces, le Comité a également proposé au Premier ministre et au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de continuer à demander aux localités d’intensifier les inspections et la surveillance, et de sanctionner rigoureusement les infractions afin de prévenir les cas où les bateaux de pêche se déplacent dans une autre localité pour contourner le strict contrôle auquel ils sont soumis dans leur localité d’attache

Il est également nécessaire de finaliser et de publier rapidement plusieurs politiques pour soutenir le développement du secteur de la pêche, et de mettre en œuvre des politiques aidant les pêcheurs à passer de pratiques de pêche préjudiciables à l’environnement aquatique et gourmandes en carburant à des méthodes plus durables et sélectives qui utilisent moins de carburant et sont respectueuses des écosystèmes marins.

VNA/CVN